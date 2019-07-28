Во дворе нового дома нашли "урну с прахом", но правда оказалась ещё интереснее

Австралийская домохозяйка откопала в саду жутковатый предмет и спросила у пользователей "Фейсбука", как ей поступить. Но потом догадалась позвонить предыдущим владельцам жилья и выяснила, что к чему.

Австралийка Керри Моран испугалась находке на приусадебном участке своего нового дома в Мельбурне, куда она недавно переехала. Девушка откопала на заднем дворе шарообразный керамический предмет с прикреплённым к нему мини-гробом. Снимками жутковатого артефакта Моран поделилась в "Фейсбуке".

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Пользователи соцсети посоветовали Керри избавиться от выкопанного предмета ("от греха подальше"), а некоторые даже рекомендовали ей воспользоваться услугами экзорциста. Но девушка взяла себя в руки, связалась с предыдущими владельцами дома и выяснила, что всё не так плохо, как казалось на первый взгляд.

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Пользователи "Фейсбука" оставили под постом Моран более 10 тысяч комментариев. Большинство из них предположили, что девушка нашла погребальную урну с прахом человека или домашнего животного и должна как можно скорее вернуть её на место.

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