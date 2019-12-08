Девушка нашла купюру с надписью, и в Сети залились слезами, отыскав её хозяйку

Купюра попала в руки работнице банка из Малакки, Малайзия, и написанные слова очень её растрогали.

Хайза Эзани попросила в "Фейсбуке" помочь отыскать ей владельца странной купюры номиналом десять малайзийских ринггитов (около 154 рублей) и поделилась фото находки, на которой кто-то оставил грустную надпись, пишет Worldofbuzz.

Последние деньги, которые дал мне отец. 21 мая 2010 года, пятница. Люблю тебя, папа Надпись на купюре

Пользователи Сети тоже не остались равнодушными. Пост Хайзы стал вирусным, набрав 25 тысяч репостов. И случилось чудо: автора надписи действительно удалось отыскать. Им оказалась Энн Малар Есудас, которая рассказала свою грустную историю. Эти деньги ей были очень дороги, потому что они стали последней вещью, которую она получила от отца перед его трагической смертью.

Это было 21 мая 2010 года. Мне было 17... Отец дал мне десять ринггитов в 7:10 утра, когда я собиралась в школу. И, к сожалению, это был последний раз, когда я его видела. Папа погиб в результате несчастного случая Энн Малар Есудас

С тех пор девушка всегда носила купюру с собой в кошельке, но в сентябре 2018 года его украли. И она горевала до того момента, пока не узнала, что купюра наконец нашлась. Энн тепло поблагодарила Хизер и всех, кто не остался равнодушным и помог ей вернуть память об отце.

Ветеран написал записку, которая довела до слёз Сеть и спасла его от одиночества