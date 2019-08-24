Насколько отвратительными бывают начальники: 10 фото от пользователей Reddit

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Фото © Reddit/Ciclismo4185

Начальники-кретины — явление интернациональное. Пользователи Reddit со всего мира делятся своими историями про их невыносимых боссов. Смотрим подборку самых эпичных примеров и радуемся своей нынешней работе.

Принёс я, значит, пирог с орехами на работу. К полудню он пропал. Через несколько часов нашёл его в офисе моего босса

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/3uw9vf/so_i_bring_a_pecan_pie_to_work_by_noon_it_was/" target="_blank">Ciclismo4185</a></p>

Боссу не нравился цвет стульев в комнате отдыха. Теперь у нас просто нет стульев

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/8d7sj7/boss_didnt_like_the_color_of_the_chairs_in_the/" target="_blank">Inqubate</a></p>

Заглянул под стол в комнате отдыха, а там — секретное записывающее устройство...

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/WTF/comments/6xvcka/secret_recording_device_under_break_room_table_at/" target="_blank">Egomzez</a></p>

После вечеринки осталось много пиццы, но наш босс не позволил забрать домой ни куска

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/1hal99/our_boss_doesnt_let_us_take_any_home/" target="_blank">igor9212</a></p>

Мой босс заказал коробку с 6000 маленькими пакетиками перца, так что теперь я потрачу субботу на их распечатывание, чтобы приготовить приправу для наших бургеров

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/1z9vwx/my_boss_ordered_a_box_of_6000_pepper_packets/" target="_blank">John_Aitch</a></p>

Поймал начальника на том, что он живёт в офисе после развода. Вот это он приготовил ужин. А я-то думал, почему кофе на вкус странный

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/FunnyandSad/comments/93liyo/caught_my_boss_living_in_the_office_after_a/" target="_blank">DrChurch2018</a></p>

Шеф принёс на работу своего щенка, а потом отпускал шутки типа "Может, мне ему тоже зарплату платить, когда он здесь? Всё равно ничего не делает, как и все." Какого...

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/9vdo55/when_your_boss_brings_her_puppy_to_work_and_then/" target="_blank">moonshot214</a></p>

Новый офис-менеджер решил, что мы должны тратить меньше бумаги, и, чтобы убедиться, что всем это ясно, он распечатал несколько предупреждений

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/avt29g/new_office_manager_makes_her_mark_and_uses_lots/" target="_blank">bunnybear_chiknparm</a></p>

Раньше работал в McDonald's, и начальники заставляли меня молчать о том, что у нас завелись тараканы

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/WTF/comments/ynxf4/as_a_former_manager_at_mcdonalds_i_was_forced_by/" target="_blank">slowfoghat</a></p>

Я работаю в очень прибыльном ресторане. Кто-то пробил дыру в потолке уборной. Вот так мой начальник-миллионер это исправил

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/WTF/comments/15nbih/i_work_at_a_very_profitable_restaurant_and/" target="_blank">bolognaSandywich</a></p>

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