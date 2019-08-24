Насколько отвратительными бывают начальники: 10 фото от пользователей Reddit

Принёс я, значит, пирог с орехами на работу. К полудню он пропал. Через несколько часов нашёл его в офисе моего босса
Боссу не нравился цвет стульев в комнате отдыха. Теперь у нас просто нет стульев
Заглянул под стол в комнате отдыха, а там — секретное записывающее устройство...
После вечеринки осталось много пиццы, но наш босс не позволил забрать домой ни куска
Мой босс заказал коробку с 6000 маленькими пакетиками перца, так что теперь я потрачу субботу на их распечатывание, чтобы приготовить приправу для наших бургеров
Поймал начальника на том, что он живёт в офисе после развода. Вот это он приготовил ужин. А я-то думал, почему кофе на вкус странный
Шеф принёс на работу своего щенка, а потом отпускал шутки типа "Может, мне ему тоже зарплату платить, когда он здесь? Всё равно ничего не делает, как и все." Какого...
Новый офис-менеджер решил, что мы должны тратить меньше бумаги, и, чтобы убедиться, что всем это ясно, он распечатал несколько предупреждений
Раньше работал в McDonald's, и начальники заставляли меня молчать о том, что у нас завелись тараканы
Я работаю в очень прибыльном ресторане. Кто-то пробил дыру в потолке уборной. Вот так мой начальник-миллионер это исправил
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