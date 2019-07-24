"Нашествие-2019". Разрушаем мифы о культовом фестивале

"Нашествие" в 2019 году прошло уже в 20-й раз. Четыре дня фестиваля, три сцены "главного приключения лета", 143 музыкальных коллектива и более 6000 минут музыки для почти 200 тысяч гостей! Участниками юбилейного "Нашествия" стали: "Ленинград", "Мумий Тролль", "Би-2", Гарик Сукачёв, ДДТ, Louna, "Люмен", Диана Арбенина, Светлана Сурганова, "Аквариум", "Сплин", "СерьГа", Вадим Самойлов, "Пикник", Вячеслав Бутусов, "Калинов мост", Горшенев, "Чиж и Ко", "Наив", "Браво" и многие другие. Мы выбрали самые расхожие мифы и стереотипы о "Нашествии" и проверили, насколько им можно верить. Ну и, конечно, показали сам легендарный фест во всей красе.
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