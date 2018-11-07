Девушка выложила фото с помолвки сестры, но одна деталь превратила всё в фарс

Настоящая подруга придёт на помощь в любой ситуации, особенно если дело касается одного из самых важных моментов в жизни каждой девушки.

С первого взгляда эта фотография кажется абсолютно нормальной: счастливые влюблённые целуются, пока девушка демонстрирует своё обручальное кольцо. Однако второй снимок раскрывает всю правду о том, что творилось за кадром на самом деле, сообщает Daily Star.

Забавной историей поделилась в "Твиттере" кузина невесты. Дженна рассказала, что Диана никогда не делает маникюр, поскольку работает медсестрой. Поэтому когда Жозе сделал ей неожиданное предложение руки, то девушка была абсолютно не готова к такому повороту. К счастью, на помощь пришла Дженна, которая одолжила свою руку с красивым красным маникюром для праздничной фотографии.

История настолько развеселила пользователей Сети, что пост набрал около 950 тыс. лайков и 250 тыс. репостов. Причём многие действительно прониклись сочувствием к невесте. Одна из девушек написала: "Это единственная причина, по которой я регулярно делаю маникюр".