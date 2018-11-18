"Надень его, если я опоздаю". Просьба жениха перед свадьбой стала его завещанием

Жених девушки, который работал врачом, отправился на стажировку в Джакарту, но на обратном пути погиб в авиакатастрофе. Перед отъездом он попросил свою невесту прислать ему фото в свадебном платье, если не успеет вернуться к назначенной дате. И теперь горюющая девушка решила исполнить его просьбу, пишет abc.net.au.

26-летняя Интан Инда Сири (Intan Indah Syari) из Малайзии и её жених Рио Нанда Пратама собирались сыграть свадьбу. Они даже вместе купили платье для девушки. Но меньше чем за две недели до назначенной даты парень погиб. Он оказался на борту самолёта компании Lion Air, который упал в Яванское море.

Перед отлётом Рио, словно предчувствуя беду, попросил невесту отправить ему фото в свадебном платье, если он вдруг не успеет вернуться. По словам мамы девушки, молодой врач был необычайно мрачным в аэропорту. И несколько раз обнял её дочь на прощанье, он будто не мог заставить себя уйти.

Если я не вернусь до 11 ноября, всё равно надень платье, которое я выбрал. Приведи себя в порядок и попроси свежую белую розу. Затем сделай красивую фотографию и отправь её мне Рио Нанда Пратама, жених

Через несколько дней после известия о катастрофе девушка рассказала о своём горе в "Инстаграме". Она поделилась совместными фотографиями, которые они сделали за 13 лет. Пара познакомилась ещё в школе, это была первая и сильная любовь. А в день, когда должна была состояться их свадьба, она исполнила последнюю просьбу жениха.

Девушка устроила свадебную фотосессию с сестрой жениха и родственниками. И изо всех сил пыталась улыбаться.