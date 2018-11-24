Невеста устроила фотосессию с любимым, который погиб перед свадьбой

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Невеста устроила фотосессию с любимым, который погиб перед свадьбой

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Фото © Facebook/Debbie Gerlach

Девушка обратилась к другим водителям с просьбой быть аккуратнее на дорогах, ведь так она лишилась своего самого лучшего друга и большой любви.

Жительница города Тусон, штат Аризона, устроила свадебную фотосессию в память о возлюбленном, который погиб в аварии на мотоцикле. Дебби Герлах и Рэнди Циммерман должны были пожениться в феврале, но за девять месяцев до долгожданного дня случилась трагедия. Однако Дебби смогла почтить память о своём женихе, придумав необычную съёмку в честь их любви, сообщает Fox News.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/debbie.gerlach.79?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARA1aEcjP6FTsIkQeBghotN3OkAkme-X-sBrwRRrAP7G42jpXqxhXBntddJtSuPGvF5hh4hlkFljVkQe&hc_ref=ARQRYyIe4DNJwd3EmFmIgNl1YrsNf5FGok1ZzwlJ16nochjIwmfogKxE4lbGzNhMHWs" target="_blank">Debbie Gerlach</a></p>

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/debbie.gerlach.79?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARA1aEcjP6FTsIkQeBghotN3OkAkme-X-sBrwRRrAP7G42jpXqxhXBntddJtSuPGvF5hh4hlkFljVkQe&hc_ref=ARQRYyIe4DNJwd3EmFmIgNl1YrsNf5FGok1ZzwlJ16nochjIwmfogKxE4lbGzNhMHWs" target="_blank">Debbie Gerlach</a></p>

Фотограф Кристи Фонсека помогла воплотить её идею в реальность. Для этого она использовала старые фотографии Рэнди и совместила их со снимками одинокой девушки в белом платье. Фотограф рассказала, что она не в первый раз выполняет подобные заказы, но со свадебной фотосессией до этого не сталкивалась.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/debbie.gerlach.79?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARA1aEcjP6FTsIkQeBghotN3OkAkme-X-sBrwRRrAP7G42jpXqxhXBntddJtSuPGvF5hh4hlkFljVkQe&hc_ref=ARQRYyIe4DNJwd3EmFmIgNl1YrsNf5FGok1ZzwlJ16nochjIwmfogKxE4lbGzNhMHWs" target="_blank">Debbie Gerlach</a></p>

Выслушав её печальную историю, я поняла, что должна сделать для неё что-то особенное

Фотограф Кристи Фонсека

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/debbie.gerlach.79?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARA1aEcjP6FTsIkQeBghotN3OkAkme-X-sBrwRRrAP7G42jpXqxhXBntddJtSuPGvF5hh4hlkFljVkQe&hc_ref=ARQRYyIe4DNJwd3EmFmIgNl1YrsNf5FGok1ZzwlJ16nochjIwmfogKxE4lbGzNhMHWs" target="_blank">Debbie Gerlach</a></p>

Дебби выложила фотографии на свою страницу в "Фейсбуке" вместе с просьбой быть осторожнее на дорогах.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/debbie.gerlach.79?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARA1aEcjP6FTsIkQeBghotN3OkAkme-X-sBrwRRrAP7G42jpXqxhXBntddJtSuPGvF5hh4hlkFljVkQe&hc_ref=ARQRYyIe4DNJwd3EmFmIgNl1YrsNf5FGok1ZzwlJ16nochjIwmfogKxE4lbGzNhMHWs" target="_blank">Debbie Gerlach</a></p>

Пожалуйста, я прошу каждого из вас, кто читает этот пост, будьте внимательнее с мотоциклами. Для кого-то этот байкер — целый мир. Может быть, если бы тот водитель остановился, мы бы поженились с Рэнди, моим лучшим другом, любовью всей моей жизни

Дебби Герлах

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/debbie.gerlach.79?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARA1aEcjP6FTsIkQeBghotN3OkAkme-X-sBrwRRrAP7G42jpXqxhXBntddJtSuPGvF5hh4hlkFljVkQe&hc_ref=ARQRYyIe4DNJwd3EmFmIgNl1YrsNf5FGok1ZzwlJ16nochjIwmfogKxE4lbGzNhMHWs" target="_blank">Debbie Gerlach</a></p>

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