Невеста устроила фотосессию с любимым, который погиб перед свадьбой

Жительница города Тусон, штат Аризона, устроила свадебную фотосессию в память о возлюбленном, который погиб в аварии на мотоцикле. Дебби Герлах и Рэнди Циммерман должны были пожениться в феврале, но за девять месяцев до долгожданного дня случилась трагедия. Однако Дебби смогла почтить память о своём женихе, придумав необычную съёмку в честь их любви, сообщает Fox News.
Фотограф Кристи Фонсека помогла воплотить её идею в реальность. Для этого она использовала старые фотографии Рэнди и совместила их со снимками одинокой девушки в белом платье. Фотограф рассказала, что она не в первый раз выполняет подобные заказы, но со свадебной фотосессией до этого не сталкивалась.
Выслушав её печальную историю, я поняла, что должна сделать для неё что-то особенное
Фотограф Кристи Фонсека
Дебби выложила фотографии на свою страницу в "Фейсбуке" вместе с просьбой быть осторожнее на дорогах.
Пожалуйста, я прошу каждого из вас, кто читает этот пост, будьте внимательнее с мотоциклами. Для кого-то этот байкер — целый мир. Может быть, если бы тот водитель остановился, мы бы поженились с Рэнди, моим лучшим другом, любовью всей моей жизни
Дебби Герлах
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