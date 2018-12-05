Невеста с 47-м размером не может найти свадебные туфли, и ей помогает вся страна

Рост 49-летней Джули Фелтон, фармацевта из Шропшира, Англия, — почти два метра, а размер обуви, по её словам, больше, чем у любой другой женщины в Великобритании. Что создаёт проблемы при поиске заветных свадебных туфель.

Обычно Джули носила мужскую обувь. Но накануне важного события — свадьбы — встал вопрос о поиске прелестных женских туфель. Где только британка не искала обувь для такого дня, но всё было безуспешно. А виной тому нестандартный размер ноги Джули — стопа составляла в длину целых 30,5 см. Что сделало британку, по её словам, своеобразной рекордсменкой.

Насколько я знаю, из всех женщин у меня самая большая стопа в стране. <...> Но, как и любая другая невеста, я хочу, чтобы мой наряд был идеальным, включая обувь Джули Фелтон

Однажды женщина уже была замужем — 24 года назад. Тогда ей удалось раздобыть туфли. Джули сделали их на заказ. Но потом она их покрасила в чёрный цвет, а супружеская жизнь сошла на нет. Невеста уже снова подумывала получить эксклюзивную пару.

Но сейчас подобная работа ей обойдётся в тысячу фунтов (85 тыс. руб). И Джули не готова отдавать за это такую большую сумму. Британка надеется на счастливый случай, как и её избранник, 44-летний кладовщик Стив Эванс, который на пять сантиметров пониже возлюбленной — 191 см. Они просят всех, кто знает, где можно раздобыть заветные туфли, помочь им.