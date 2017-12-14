"Квартал Триумфальный". Визитная карточка успеха

Покупка недвижимости — это не только выгодное вложение средств и забота о комфорте своей семьи. Это показатель благополучия, статуса и уверенности в себе. Между соседями, проживающими в домах "бизнес-класса", нередко появляются полезные деловые знакомства и заключаются выгодные сделки. Как сориентироваться в имеющихся на рынке предложениях?

— Недвижимость класса "бизнес+" — это особая категория. Покупатели выбирают не только квартиру, они выбирают образ жизни, который соответствует их статусу и положению, — говорит Лёвочкина Антонина, руководитель отдела продаж ООО "Квартал Триумфальный". — В Москве при всём, казалось бы, разнообразии выбора не так много проектов, отвечающих представлениям о настоящем престиже. В данном случае ориентироваться стоит на месторасположение объекта и архитектуру, организацию общественных пространств и обеспечение безопасности на территории комплекса.

Первые строчки в топе самых элитных районов, бесспорно, удерживает Кутузовский проспект. Рядом с ним находится большая зелёная зона Москвы — природный заказник "Долина реки Сетунь", Матвеевский лес, Триумфальная арка и парк Победы. До центра можно доехать за 15 минут. Здесь также есть удобная транспортная развязка в область, с которой можно выехать на Рублёвское, Можайское и Аминьевское шоссе.

Сочетая эти преимущества с комфортом и изысканностью, архитекторы и дизайнеры создали авторский проект класса "бизнес+" — "Квартал Триумфальный". "Каждая деталь этого жилого комплекса уникальна и неповторима, — рассказывает Антонина. — Мы постарались сделать максимально интересными и премиальными не только сами квартиры, фасады и входные группы. Не менее важно, что здесь созданы красивые прогулочные зоны с детскими и спортивными площадками, беговыми и велосипедными дорожками, беседками для отдыха. Дополнительный бонус — благоустроенная набережная с выходом на реку Сетунь".

Роскошь — это то слово, которым можно описать и отделку самих зданий. Панорамное остекление, нетривиальное оформление фасадов в благородной песочно-шоколадной гамме и элегантные холлы понравятся всем покупателям. На верхних этажах будут расположены двухуровневые пентхаусы с выходом на персональные террасы. В ночное и вечернее время предусмотрена подсветка.

Особое внимание застройщики уделяют ландшафтному дизайну. Классические симметричные композиции с ровными дорожками и беседками для отдыха дополнят декоративные кустарники и яркие клумбы. Ещё одной изюминкой проекта станут небольшие скульптурные группы и стильные уличные фонари. В числе приоритетов остаётся и безопасность жителей, а особенно их маленьких детей. В "Квартале Триумфальный" реализована концепция "двор без машин", территория будет оборудована системами безопасности и современными системами видеонаблюдения.

Нужна ли альтернатива?

В качестве альтернативы жилью бизнес-класса в Москве покупатели нередко рассматривают таунхаусы в Подмосковье. Однако при переезде из столицы в область стоит чётко осознавать, с какими неудобствами в последующем придётся столкнуться. Многочасовые пробки по дороге на работу рискуют оказаться лишь самыми незначительными из них. Куда ощутимей в данном случае будут проблемы с отсутствием в непосредственной близости школ с качественным образованием, многочисленных спортивных сооружений, разница в уровнях системы здравоохранения в Москве и Подмосковье. Подготовку к ЕГЭ для поступления в престижные московские вузы гарантированно обеспечат лишь самые "сильные" столичные гимназии и лицеи. Так что нужно быть готовым к тому, что после девятого класса придётся переводить ребёнка из областной школы в столицу. "Побочным эффектом" для него в данном случае будет не только смена круга общения в самый разгар переходного возраста, но и многочасовая дорога по пробкам до нового места учёбы.

Другое дело — Кутузовский проспект. Рейтинг, опубликованный на сайте столичного департамента образования, подтвердил, что в непосредственной близости от "Квартала Триумфальный" находится сразу несколько школ, входящих в топ-10 сильнейших по итогам 2016–2017 учебного года. Это Университетская гимназия МГУ на Ломоносовском проспекте, лицей № 1535 на улице Усачёва, школа № 1514 на улице Крупской и лицей "Вторая школа" на улице Фотиевой. Составители рейтинга ориентировались на такие показатели, как сдача учениками основного и единого государственного экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ), их участие в московской и всероссийских олимпиадах, уровень спортивной подготовки. Не менее важно, что в данном случае учитывались и итоги профильных соревнований: JuniorSkills Russia, WorldSkills Russia и Всероссийской олимпиады профессионального мастерства и чемпионата "Абилимпикс".

Неподалёку находится и элитная школа № 1232 с углублённым изучением английского языка, которую в своё время окончила правнучка Леонида Брежнева и известный телеведущий Владимир Соловьёв.

Определённые вопросы могут возникнуть и при попытке приобщиться к подмосковной системе здравоохранения. Предпочли поликлинику рядом с домом? С вероятностью 99 процентов там не окажется полного штата специалистов, а также возникнут определённые сложности с медоборудованием.

Что нужно для бизнеса и дружеских вечеринок

Паспорт с пропиской на Кутузовском проспекте сам по себе говорит о многом — это визитная карточка успеха, ответ на все вопросы о благосостоянии и статусе.

Сразу несколько ресторанов авторской кухни, расположенных в окрестностях "Квартала Триумфальный", станут идеальным местом для встреч с деловыми партнёрами, а личная терраса в пентхаусе прекрасно подойдёт для оригинальных вечеринок с друзьями, можно поставить беседку — получится ничуть не хуже, чем барбекю на природе. Новосёлы, которые считают дом исключительно "своей крепостью", смогут превратить эту террасу в место для полноценного релакса — её размеры позволят оборудовать здесь личное SPA с джакузи или солярий под открытым небом, зону для семейных завтраков и место для романтических ужинов.

Разнообразить досуг позволят сразу три крупных торгово-развлекательных комплекса, расположенных рядом с "Кварталом Триумфальный": ТЦ "Времена года" и "Квадро" с бутиками ведущих мировых брендов, а также ТЦ "Океания", где есть развивающий детский центр "Интересная Академия", кулинарная школа и единственный в России лазерный кинотеатр с самым большим экраном IMAX. Поклонники "высокого искусства" смогут минут за пятнадцать добраться до Театральной площади, в окрестностях которой сосредоточены многие известные театры столицы.

Подумать о приобретении квартиры на Кутузовском риелторы советуют и тем, кто нацелен на расширение круга деловых знакомств. По данным компании ООО "Квартал Триумфальный", 53% покупателей недвижимости такого класса — крупные бизнесмены и топ-менеджеры, 37% — владельцы среднего бизнеса, 10% — молодые люди творческих профессий. Любой успешный предприниматель подтвердит, как много идей и новых возможностей можно получить из общения с владельцами успешных компаний, даже если они из других сфер бизнеса. Ваш сосед в "Квартале Триумфальный" может оказаться идеальным кандидатом для реализации совместных проектов, и приятное знакомство на прогулке станет началом не только крепкой дружбы, но и началом надёжных деловых отношений.