Как построить дом из "боинга": главное, чтобы сверху не выглядело как крушение

Федеральная авиационная администрация США потребовала, чтобы с высоты постройка не выглядела как обломки разбившегося самолёта
На постройку коттеджа потребовалось разрешение 17 правительственных учреждений
Дом построили на территории 22 гектаров в отдалённых холмах Малибу
Детали на участок доставил частный самолёт, аренда которого обошлась в $8 тыс. / час (453 тыс. рублей)
Для постройки коттеджа понадобились оба крыла, два стабилизатора из хвостовой части для крыши над спальней, верхняя и нижняя части фюзеляжа и палуба
Над проектом необычного дома работали архитектурные компании David Hertz Architects FAIA LEED и Studio of Environmental Architecture
Из окон коттеджа открывается вид на соседний хребет, долину и острова в Тихом океане
Внутри дома есть арт-студия, зал для медитаций. На территории участка хозяева также разместили конюшню
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