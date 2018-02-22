Как построить дом из "боинга": главное, чтобы сверху не выглядело как крушение

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Как построить дом из "боинга": главное, чтобы сверху не выглядело как крушение

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Жительница Калифорнии Кэролайн Квентин очень хотела построить дом, напоминающий очертания женских форм. Архитекторы предложили ей необычную идею — использовать в качестве строительных материалов крылья самолёта. Кэролайн и её мужу Пирсу Тэйлору понравилась идея, они приобрели Boeing 747 за $50 тыс. (2,8 млн рублей по нынешнему курсу), превратив его в роскошный коттедж.

Федеральная авиационная администрация США потребовала, чтобы с высоты постройка не выглядела как обломки разбившегося самолёта

<p>Фото: ©NETFLIX</p>

На постройку коттеджа потребовалось разрешение 17 правительственных учреждений

<p>Фото: ©NETFLIX</p>

<p>Фото: ©REX FEATURES</p>

Дом построили на территории 22 гектаров в отдалённых холмах Малибу

<p>Фото: ©REX FEATURES</p>

Детали на участок доставил частный самолёт, аренда которого обошлась в $8 тыс. / час (453 тыс. рублей)

<p>Фото: ©REX FEATURES</p>

Для постройки коттеджа понадобились оба крыла, два стабилизатора из хвостовой части для крыши над спальней, верхняя и нижняя части фюзеляжа и палуба

<p>Фото: ©REX FEATURES</p>

Над проектом необычного дома работали архитектурные компании David Hertz Architects FAIA LEED и Studio of Environmental Architecture

<p>Фото: ©REX FEATURES</p>

Из окон коттеджа открывается вид на соседний хребет, долину и острова в Тихом океане

<p>Фото: ©REX FEATURES</p>

Внутри дома есть арт-студия, зал для медитаций. На территории участка хозяева также разместили конюшню

<p>Фото: ©REX FEATURES</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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