Почувствуй себя белочкой за... 16 тыс. за ночь. Дом-шишка сдаётся в аренду

Каждый желающий может воплотить свою детскую мечту в реальность и переночевать в доме на дереве и даже круче.

Дом находится прямо посреди соснового леса в Калифорнии, США, и буквально висит между деревьями — 18 метров над землёй. Несмотря на то что внутри поместилась только двуспальная кровать, а ночь здесь обойдётся в £193 (16 тыс. в рублях), это стоит таких денег, сообщает Metro.

Потолок дома полностью выполнен из стекла, чтобы гости могли наслаждаться звёздным небом. Внизу, в отдельной пристройке, находится ванная комната с компостным туалетом, раковиной и душем.

Причём те, кто особенно фанатеет от природы, при желании могут приобрести необычную недвижимость. Правда, её цену владельцы пока держат в секрете.

Дом был построен архитектором по имени Дастин Файдер. Прикреплённый к деревьям с восьми разных точек домик на дереве является полностью безопасным и устойчивым.