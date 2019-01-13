Ради такого вида из окна придётся переехать за полярный круг, но оно того стоит

Читайте также

Ради такого вида из окна придётся переехать за полярный круг, но оно того стоит

1077
Пользователь портала Reddit.com поделился с подписчиками фотографией, сделанной из своего дома, который он строит на севере Норвегии. Снимок собрал несколько миллионов просмотров и сотни восторженных комментариев. И на то есть веские причины.

В процессе строительства дома моей мечты. Вид из кухни

<p>Фото: © imgur.com</p>

По просьбе подписчиков хозяин дома завёл страницу в "Инстаграме", куда выложил видео со стройплощадки. Позже он опубликовал и фотоотчёт

Округ Вестеролен, северная Норвегия

<p>Фото: © imgur.com</p>

Несмотря на то что это место расположено за полярным кругом, климат здесь умеренный благодаря близости моря

<p>Фото: © imgur.com</p>

Здание строится на вершине утёса

<p>Фото: © imgur.com</p>

Большинство пользователей, комментируя фотографии, признались, что тоже хотели бы туда переехать

<p>Фото: © imgur.com</p>

Однако нашлись и скептики, которые посетовали на низкие температуры, короткий световой день и удалённость от цивилизации

<p>Фото: © imgur.com</p>

Это так далеко на севере, что на фото мы видим одновременно закат и восход

<p>Фото: © imgur.com</p>

Дух захватывает. Я бы просто не выходил из дома

<p>Фото: © imgur.com</p>

Строительные работы в самом разгаре

<p>Фото: © imgur.com</p>

По словам хозяина дома, здание расположено в 20 метрах над уровнем моря, поэтому ему не страшны наводнения, хотя штормы здесь не редкость

<p>Фото: © imgur.com</p>

Впрочем, возможность лицезреть такую красоту по утрам компенсирует любые капризы природы

<p>Фото: © imgur.com</p>

11 самых популярных домов в Instagram, которые арендуют только ради фоточек

Автор:
СХ
Семен Хафизов
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×