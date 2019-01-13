Ради такого вида из окна придётся переехать за полярный круг, но оно того стоит

В процессе строительства дома моей мечты. Вид из кухни
По просьбе подписчиков хозяин дома завёл страницу в "Инстаграме", куда выложил видео со стройплощадки. Позже он опубликовал и фотоотчёт
Округ Вестеролен, северная Норвегия
Несмотря на то что это место расположено за полярным кругом, климат здесь умеренный благодаря близости моря
Здание строится на вершине утёса
Большинство пользователей, комментируя фотографии, признались, что тоже хотели бы туда переехать
Однако нашлись и скептики, которые посетовали на низкие температуры, короткий световой день и удалённость от цивилизации
Это так далеко на севере, что на фото мы видим одновременно закат и восход
Дух захватывает. Я бы просто не выходил из дома
Строительные работы в самом разгаре
По словам хозяина дома, здание расположено в 20 метрах над уровнем моря, поэтому ему не страшны наводнения, хотя штормы здесь не редкость
Впрочем, возможность лицезреть такую красоту по утрам компенсирует любые капризы природы
11 самых популярных домов в Instagram, которые арендуют только ради фоточек
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