Сказочке конец. 10 фото элитного посёлка в Турции, в котором никто не хочет жить

Проект "Бурдж аль Бабас" был заморожен из-за недостаточного финансирования. Заброшенные дома выглядят так, будто их размножили на ксероксе.

Может показаться, что на фото съёмочная площадка компании "Дисней", но на самом деле это загородный посёлок в турецкой глубинке

Все здания выглядят как миниатюрные белые замки с чёрными крышами. И все сделаны как будто под копирку

Строительство началось в 2014 году близ города Мудурну в иле Болу. Каждый дом стоит более полумиллиона долларов

Несмотря на то что некоторые клиенты уже заплатили за будущее жильё, проект "Бурдж аль Бабас" был заморожен из-за недостаточного финансирования

Строительная компания Sarot Group рассчитывала в основном на обеспеченных покупателей из арабских стран

По проекту в долине должны были появиться 732 виллы и торговый центр, но задуманное удалось реализовать лишь наполовину

Инвесторы из Персидского залива объявили дефолт по платежам из-за падения цен на нефть. В итоге застройщику не хватило около 100 миллионов долларов

Случай "Бурдж аль Бабас" не уникален. По мнению экспертов, ситуация на турецком рынке недвижимости отражает общее положение дел в экономике страны

Сейчас Sarot Group отстаивает в суде своё право продавать дома в "Бурдж аль Бабас"

Заместитель председателя совета директоров компании Мехер Йерделен заявил агентству "Франс Пресс", что строительство завершится в октябре этого года

Ради такого вида из окна придётся переехать за полярный круг, но оно того стоит