Сказочке конец. 10 фото элитного посёлка в Турции, в котором никто не хочет жить

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Сказочке конец. 10 фото элитного посёлка в Турции, в котором никто не хочет жить

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Проект "Бурдж аль Бабас" был заморожен из-за недостаточного финансирования. Заброшенные дома выглядят так, будто их размножили на ксероксе.

Может показаться, что на фото съёмочная площадка компании "Дисней", но на самом деле это загородный посёлок в турецкой глубинке

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/burjalbabastermal/" target="_blank">Facebook / burjalbabastermal</a></p>

Все здания выглядят как миниатюрные белые замки с чёрными крышами. И все сделаны как будто под копирку

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/burjalbabastermal/" target="_blank">Facebook / burjalbabastermal</a></p>

Строительство началось в 2014 году близ города Мудурну в иле Болу. Каждый дом стоит более полумиллиона долларов

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/burjalbabastermal/" target="_blank">Facebook / burjalbabastermal</a></p>

Несмотря на то что некоторые клиенты уже заплатили за будущее жильё, проект "Бурдж аль Бабас" был заморожен из-за недостаточного финансирования

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/burjalbabastermal/" target="_blank">Facebook / burjalbabastermal</a></p>

Строительная компания Sarot Group рассчитывала в основном на обеспеченных покупателей из арабских стран

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/burjalbabastermal/" target="_blank">Facebook / burjalbabastermal</a></p>

По проекту в долине должны были появиться 732 виллы и торговый центр, но задуманное удалось реализовать лишь наполовину

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/burjalbabastermal/" target="_blank">Facebook / burjalbabastermal</a></p>

Инвесторы из Персидского залива объявили дефолт по платежам из-за падения цен на нефть. В итоге застройщику не хватило около 100 миллионов долларов

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/burjalbabastermal/" target="_blank">Facebook / burjalbabastermal</a></p>

Случай "Бурдж аль Бабас" не уникален. По мнению экспертов, ситуация на турецком рынке недвижимости отражает общее положение дел в экономике страны

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/burjalbabastermal/" target="_blank">Facebook / burjalbabastermal</a></p>

Сейчас Sarot Group отстаивает в суде своё право продавать дома в "Бурдж аль Бабас"

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/burjalbabastermal/" target="_blank">Facebook / burjalbabastermal</a></p>

Заместитель председателя совета директоров компании Мехер Йерделен заявил агентству "Франс Пресс", что строительство завершится в октябре этого года

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/burjalbabastermal/" target="_blank">Facebook / burjalbabastermal</a></p>

Ради такого вида из окна придётся переехать за полярный круг, но оно того стоит

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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