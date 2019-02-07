Дачи "ликвидируют". Как теперь оформить права на недвижимость

1 января 2019 года в силу вступил новый 217 ФЗ, который исключает понятия "дачный" участок, дом, строительство или хозяйство.

Но, как уверяют власти, менять все документы владельцам не придётся. Дачные товарищества превратятся в садоводческие. И все документы, которые были у собственников ранее, будут действительны.

Главное — теперь в садоводческих товариществах можно строить жилые дома, получать в них прописку и использовать как постоянное место жительства. Но для того, чтобы зарегистрировать дом не как садовый, в котором можно жить сезонно, а как жилой, необходимо получить права на участок, кадастровый номер участка и дома.

Дачники, которые не зарегистрировали права на свои участки и недвижимость на них, должны поторопиться. До 1 марта 2019 года действует упрощённая форма регистрации прав, которая позволяет быстро узаконить объекты, возведённые без разрешительных документов, и получить правоустанавливающие документы на свою недвижимость.

Если не зарегистрировать жилые или подсобные постройки на своём садовом участке, они могут быть снесены или изъяты.

Составьте декларацию об объекте недвижимости для составления техплана. Форму разрешения на стройку можно скачать на rosreestr.ru Фото: © Flickr/Petr Magera

Закажите технический план у кадастрового инженера Фото: © Википедия

Оплатите госпошлину 350 рублей и предоставьте документ об оплате в Росреестр вместе с заявлением о регистрации прав Фото: © Flickr/Petr Magera

Если документа о госпошлине не будет, в течение 10 дней Росреестр вернёт вам пакет документов Фото: © Flickr/Petr Magera

Подайте заявление о государственном кадастровом учёте и государственной регистрации права в Росреестр Фото: © Flickr/Petr Magera

Заявление можно подать в ближайшем к вам МФЦ Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Регистрация до 1 марта 2019 года позволит вам строить и реконструировать дома на своём участке без уведомления администрации Фото: © РИА Новости/ Алексей Куденко

Если не зарегистрироваться по упрощённой форме, придётся уведомлять администрацию о строительстве и собирать пакет документов Фото: © РИА Новости/ Александр Кряжев

После 1 марта нужны будут документы на землю и проект строительства. После получения разрешения строить можно в течение 10 лет Фото: © РИА Новости/Владимир Сергеев

Когда закончите стройку, в администрацию нужно будет предоставить новый пакет документов Фото: © Pixabay

В него должны входить: уведомление о завершении стройки, техплан объекта ИЖС, документ об оплате госпошлины Фото: © pxhere