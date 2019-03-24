В Италии продаётся дом мечты, который обойдётся будущему владельцу всего в $66

Трёхэтажный домик располагается в Карапелле-Кальвизио, Италия, на границе с местным национальным парком и в живописной местности.
Вилла хранит дух средних веков и оформлена в винтажном стиле: со старой каменной лестницей, солнечной садовой террасой и мансардой с круглым потолком.
А также с ванной, потолок в которой напоминает настоящую пещеру.
Чтобы добиться желаемого результата, Эботт должен продать четыре тысячи лотерейных билетов из имеющихся шести.
Приобрести по дешёвке милый домик с тремя спальнями нашлось уже три тысячи желающих, поэтому владелец уверен в успехе.
Но не только победителю достанется приз. Занявший 1-е место получит дом, 2-е — 13 270 долларов, а 3-е — корзину с местными деликатесами и вином.
Для лотереи Эботт создал сайт и распространяет информацию по всем соцсетям. Он хочет, чтобы конкурс был максимально прозрачным для участников.
Лотерейный билет можно приобрести до 30 сентября. У вас ещё есть шанс!
Дом Кэти Перри продали за 600 млн после 2 лет неудачных попыток: фото интерьера
- Популярные
- По времени