В Италии продаётся дом мечты, который обойдётся будущему владельцу всего в $66

Владелец дома — британец Эботт — пояснил, что дом стоит крупную сумму — 282 тыс. долларов, но с состоянием экономики Италии вилла была долгое время выставлена на продажу. После долгих и безуспешных поисков покупателя Эботт решил подойти к делу нестандартно, пишет Insider.

Трёхэтажный домик располагается в Карапелле-Кальвизио, Италия, на границе с местным национальным парком и в живописной местности.

Вилла хранит дух средних веков и оформлена в винтажном стиле: со старой каменной лестницей, солнечной садовой террасой и мансардой с круглым потолком.

А также с ванной, потолок в которой напоминает настоящую пещеру.

Чтобы добиться желаемого результата, Эботт должен продать четыре тысячи лотерейных билетов из имеющихся шести.

Приобрести по дешёвке милый домик с тремя спальнями нашлось уже три тысячи желающих, поэтому владелец уверен в успехе.

Но не только победителю достанется приз. Занявший 1-е место получит дом, 2-е — 13 270 долларов, а 3-е — корзину с местными деликатесами и вином.

Для лотереи Эботт создал сайт и распространяет информацию по всем соцсетям. Он хочет, чтобы конкурс был максимально прозрачным для участников.

Лотерейный билет можно приобрести до 30 сентября. У вас ещё есть шанс!

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