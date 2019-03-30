Бизнесмен полжизни потратил на виллу за $64 млн, но теперь её придётся снести

В понедельник суд Экс-ан-Прованса, Франция, постановил Пьеру Дитеру избавиться от незаконно построенного особняка в течение полутора лет и выплатить штраф в $506 тыс., пишет Insider.

Шикарный особняк располагается в городе Грас на юге Франции.

Французский бизнесмен Пьер Дитер в 2000 году приобрёл фермерский домик на 200 кв. м, чтобы за 10 лет построить из него виллу на 3 тыс. кв. м.

Особняк за $64 млн занимает семь акров и имеет 18 комнат, две вертолётные площадки, бассейн и ухоженный сад.

Дом построен в классическом тосканском стиле, зародившемся в Италии, хотя сама вилла располагается в 40 км от Ниццы, Франция.

По словам обвинителей, проект дома "абсолютно самодоволен, нереален и нелегален". Строительство дома нарушило ряд правил безопасности окружающих.

Дитер не получал разрешения на возведение особняка. По словам обвинителя, его волновали только деньги.

Суд обязал бизнесмена выплатить штраф в $506 тыс. и снести особняк в течение 18 месяцев. За каждый лишний день Дитер должен будет заплатить $565.

Особняк и пристройки придётся снести, но власти позволили бизнесмену оставить тот самый фермерский домик, который зафиксирован в официальных бумагах.

Вилла сдавалась в аренду любому желающему, а также здесь в 2017 году снимался британский сериал "Ривьера".

В особняке миллионера часто проходили вечеринки и свадьбы. Один вечер роскошной сказки обходился в $56 тыс.

Видимо, именно праздничный шум разозлил соседей Дитера, потому что из-за этого они подали на него в суд.

Борьба между бизнесменом, его соседями и властями Экс-эн-Прованса продлилась 14 лет.

И вот в понедельник наконец-то суд огласил своё решение.

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