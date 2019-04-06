Остров у побережья Сицилии продаётся за 145 млн, в подарок идёт башня XVII века

Устали от множества туристов на средиземноморском побережье? Купите собственный остров недалеко от Палермо всего за €2 млн (145 млн рублей) — и наслаждайтесь уединённым отдыхом.

Необитаемый остров площадью почти 15 гектаров носит название Isola delle Femmine (буквально — остров женщин) и располагается в 300 метрах от "большой земли" — Сицилии, сообщает Daily Mail. По легенде, остров получил название, когда туда сослали 13 турецких преступниц. Но сейчас никаких преступников там нет.

На вершине острова находится сторожевая башня, построенная в XVII веке для обороны Сицилии от пиратов. Её можно отреставрировать и использовать как частную резиденцию. Эти места понравятся любителям дайвинга: вода там прозрачная, а на дне кроме множества морских обитателей ныряльщиков ждут сокровища Древнего Рима.

С 1600-х годов островом владеет семья Паолы Пило Баччи. Остров выставлен на продажу, поскольку итальянская графиня перестала проводить там отпуск. Сначала остров предлагали купить всем желающим за €3,5 млн, однако желающих не нашлось, и тогда цену снизили до €2 млн.