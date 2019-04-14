Руины за 30 млрд. 12 фото заброшенных особняков на самой дорогой улице Лондона

Сталкеры проникли в элитные дома на Бишопс-авеню, в которых уже давно никто не живёт.

Бишопс-авеню в Северном Лондоне называют "улицей миллиардеров". Здесь расположено 66 особняков c астрономическими ценниками

Но сейчас 16 роскошных домов находятся в плачевном состоянии. Они были заброшены и превратились в объекты исследования сталкеров

В некоторых домах никто не жил с момента их постройки в 1980-х годах

Потолки, стены и лестницы без должного ухода медленно, но верно разрушаются

По некоторым данным, общая стоимость покинутых особняков на Бишопс-авеню превышает 350 млн фунтов (около 30 млрд рублей)

Сейчас в этом бассейне никто не плавает, а когда-то по соседству арендовал дом Джастин Бибер

Когда ремонт затянулся...

Это одна из самых дорогих зон отчуждения в мире Энвил Варма, девелопер

В отсутствие человека здания постепенно захватывает природа

Судя по всему, находиться здесь опасно для жизни: того и гляди что-нибудь обрушится

Несмотря на аварийное состояние, дома выставлены на продажу

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