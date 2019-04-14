Руины за 30 млрд. 12 фото заброшенных особняков на самой дорогой улице Лондона

Бишопс-авеню в Северном Лондоне называют "улицей миллиардеров". Здесь расположено 66 особняков c астрономическими ценниками
Но сейчас 16 роскошных домов находятся в плачевном состоянии. Они были заброшены и превратились в объекты исследования сталкеров
В некоторых домах никто не жил с момента их постройки в 1980-х годах
Потолки, стены и лестницы без должного ухода медленно, но верно разрушаются
По некоторым данным, общая стоимость покинутых особняков на Бишопс-авеню превышает 350 млн фунтов (около 30 млрд рублей)
Сейчас в этом бассейне никто не плавает, а когда-то по соседству арендовал дом Джастин Бибер
Когда ремонт затянулся...
Это одна из самых дорогих зон отчуждения в мире
Энвил Варма, девелопер
В отсутствие человека здания постепенно захватывает природа
Судя по всему, находиться здесь опасно для жизни: того и гляди что-нибудь обрушится
Несмотря на аварийное состояние, дома выставлены на продажу
Если вы всегда мечтали о шикарных руинах, готовьте около 15 млн фунтов
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