Руины за 30 млрд. 12 фото заброшенных особняков на самой дорогой улице Лондона

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Руины за 30 млрд. 12 фото заброшенных особняков на самой дорогой улице Лондона

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Сталкеры проникли в элитные дома на Бишопс-авеню, в которых уже давно никто не живёт.

Бишопс-авеню в Северном Лондоне называют "улицей миллиардеров". Здесь расположено 66 особняков c астрономическими ценниками

<p>Фото: © Graeme Robertson/eyevine</p>

Но сейчас 16 роскошных домов находятся в плачевном состоянии. Они были заброшены и превратились в объекты исследования сталкеров

<p>Фото: © Graeme Robertson/eyevine</p>

В некоторых домах никто не жил с момента их постройки в 1980-х годах

<p>Фото: © Graeme Robertson/eyevine</p>

Потолки, стены и лестницы без должного ухода медленно, но верно разрушаются

<p>Фото: © Graeme Robertson/eyevine</p>

По некоторым данным, общая стоимость покинутых особняков на Бишопс-авеню превышает 350 млн фунтов (около 30 млрд рублей)

<p>Фото: © Graeme Robertson/eyevine</p>

Сейчас в этом бассейне никто не плавает, а когда-то по соседству арендовал дом Джастин Бибер

<p>Фото: © Graeme Robertson/eyevine</p>

Когда ремонт затянулся...

<p>Фото: © Graeme Robertson/eyevine</p>

Это одна из самых дорогих зон отчуждения в мире

Энвил Варма, девелопер

<p>Фото: © Graeme Robertson/eyevine</p>

В отсутствие человека здания постепенно захватывает природа

<p>Фото: © Graeme Robertson/eyevine</p>

Судя по всему, находиться здесь опасно для жизни: того и гляди что-нибудь обрушится

<p>Фото: © Graeme Robertson/eyevine</p>

Несмотря на аварийное состояние, дома выставлены на продажу

<p>Фото: © Graeme Robertson/eyevine</p>

Если вы всегда мечтали о шикарных руинах, готовьте около 15 млн фунтов

<p>Фото: © Graeme Robertson/eyevine</p>

Сказочке конец. 10 фото элитного посёлка в Турции, в котором никто не хочет жить

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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