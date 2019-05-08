Для тех, кто мечтал жить на Сицилии: дома в маленьком городе продаются за €1

Городок Муссомели находится в самом центре Сицилии. И в этом прекрасном климате, на этих колоритных улочках со средневековыми зданиями живёт всего лишь 10 тыс. человек. А домов гораздо больше.

Дома в Муссомели пустуют и приходят в плачевное состояние. Поэтому муниципалитет города запустил любопытную программу и предлагает всем желающим за символическую плату приобрести собственный уютный уголок на Сицилии. Правда, счастливых обладателей недвижимости ждёт ещё много других затрат — и вот они уже далеко не символические, сообщает The Sun.

Выкупив старый дом за €1, новым владельцам придётся отремонтировать его в течение ближайших трёх лет. А проект реновации нужно приготовить уже в первый год. Муниципалитет на всякий случай возьмёт с каждого владельца по 5 тыс. евро, а получить свои деньги обратно они смогут, только успев провести ремонт в срок.

Но это ещё всё. Ремонт, естественно, придётся делать за свои деньги. Как и все необходимые для оформления собственности процедуры. И не забудьте про налоги! Приблизительные суммы указаны на сайте программы, если их сложить, выйдет как раз около 13 тыс. евро (почти 1 млн рублей) за дом площадью 100 кв. м. Там же есть карта с указанием домов, выставленных на продажу, — после неутешительных подсчётов можно успокоить нервы виртуальной прогулкой по улочкам Муссомели.

Кому вообще придёт в голову продавать домик в Италии всего за €1?! Жители Муссомели переезжают в другие города из-за работы, многим достаются дома по наследству от родственников. При этом итальянцы не платят налог за первый дом, а вот если в собственности несколько объектов недвижимости — придётся раскошелиться. Некоторым выгоднее продать такое жильё.