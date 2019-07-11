Свой угол. Кто может получить квартиру от государства бесплатно

Лайф выяснил, кто может претендовать на жилплощадь от государства на законных основаниях.

Жительница Улан-Удэ стояла в очереди на жильё с 1964 года. Спустя 55 лет ожидания местная администрация ей отказала, сославшись на отсутствие у женщины статуса малоимущей.

— До 1 марта 2005 года не было понятия "малоимущий" в российском законодательстве. В очередь на новое жильё могли встать все, кого признавали нуждающимся в увеличении жилплощади. То есть ни доход, ни количество членов семьи не учитывались, — отметил юрист Владислав Варшавский. — Очевидно, что жительница Улан-Удэ в 1964 году считалась нуждающейся. Но при переходе на новый Жилищный кодекс в 2005 году все граждане, которые встали на очередь ранее, своих прав не утрачивают и квартиры им будут выданы. Поэтому случай в Бурятии — это беззаконие в чистом виде.

В дело вмешалась прокуратура: теперь местные власти обязаны предоставить женщине жильё в течение трёх месяцев.

Право на получение бесплатного жилья от государства имеет несколько категорий граждан. Сбор документов и ожидание своей очереди — это долго, но, если проявить терпение и настойчивость, можно стать владельцами новой жилплощади, не потратив на это ни рубля.

Кто может получить квартиру бесплатно?

Малоимущие В собственности нет жилья, доход менее прожиточного минимума Фото © ТАСС / Интерпресс / Пётр Ковалёв

Есть общие критерии для признания граждан нуждающимися. Если в жилом помещении на каждого члена семьи менее 12 кв.м, сумма имущества и доходов не позволяет гражданам приобрести своё жильё, нет недвижимости в собственности или в социальном найме, а также если ежемесячный доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума (в 2019 году прожиточный минимум — 16 260 рублей) — граждан могут признать малоимущими. Кроме того, каждый субъект России может установить свои дополнительные критерии признания граждан малоимущими.

Военнослужащие В собственности нет жилья, служба в армии — более 20 лет Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Государство выделяет военным средства на приобретение готового или строящегося жилья, если гражданин прослужил в армии не менее 20 лет или если был уволен по здоровью не менее чем через 10 лет после начала службы.

Также военнослужащие могут оформить "военную ипотеку": в течение трёх лет службы государство перечисляет определённую сумму на счёт гражданина — эти деньги можно использовать в качестве первоначального взноса за квартиру. Ежемесячные ипотечные платежи также будут выплачиваться государством, пока служащий не будет уволен из армии. Но у каждого банка есть ограничения по максимальной сумме ипотечного займа — в среднем 2,5 миллиона рублей.

Те, кто живёт с хронически больным человеком Например, если член семьи болен туберкулёзом, его родственникам государство предоставляет квартиру Фото © Christophe Gateau / DPA

Если совместное проживание в одной квартире с хронически больным человеком невозможно, гражданин имеет право претендовать на квартиру. Гастрит или астма причиной для отдельной жилплощади от государства стать не могут. А вот туберкулёз, психические расстройства, гангрена конечностей, эпилепсия с частыми припадками, шизофрения и другие заболевания могут обеспечить семью новой квартирой.

Жители ветхо-аварийных домов Дома, не подлежащие ремонту, расселяются. Их жильцам предоставляют новые квартиры Фото © Егор Алеев / ТАСС

Если дом признан ветхим, аварийным и в ближайшее время его планируют снести, жильцов без квартиры государство не оставит. Им будут выделены новые квадратные метры — по площади не уступающие старому жилью, но не менее 18 кв.м на человека, без ухудшения условий.

Инвалиды Правом на получение жилища обладают все люди с инвалидностью. Вне зависимости от группы Фото © Павел Каравашкин / Интерпресс / ТАСС

Но существует несколько оснований для признания инвалида нуждающимся в новом жилье: если на каждого человека, проживающего в квартире, приходится менее 18 кв.м, жилплощадь не соответствует санитарным нормам или если в одной квартире живёт несколько семей, не имеющих родственных связей.

Людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения предоставляется жильё в домах с пандусами и специально оборудованными лифтами.