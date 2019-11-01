В Москве появились самые маленькие квартиры: как выглядят 11 квадратов за 3 млн

Новое жильё в столице стало ещё доступнее, ведь обычно цены на местную недвижимость способны вызвать приступ паники у кого угодно. И вот теперь появилось удобное решение — правда, с одним минусом: размерами квартиры подкачали.

На днях риелторская компания "Метриум" опубликовала исследование по итогам третьего квартала 2019 года. По их информации, размеры самого маленького жилья за последние семь лет сократились в три раза — до 11,1 квадратного метра. Такие крохотные студии были обнаружены в проектах застройщиков, занимающихся районами Западное Дегунино и Нижегородский.

В исследовании отмечалось, что такое предложение по метражу побило все антирекорды и вошло в историю массового рынка новостроек Москвы. Ведь по правилам даже минимальное по размеру парковочное место должно быть больше — 13,25 квадрата при габаритах 5,3 х 2,5 метра.

И хоть считается, что маленькие студии за немаленькую цену — 3,1 миллиона рублей — продаются в новостройках, по факту они располагаются в домах, построенных в 1970-х годах, пишет Meduza. В этих общежитиях застройщик просто провёл реконструкцию.

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