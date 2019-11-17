Снимки дома, выставленного на продажу, сделали его цену в 11 млн просто смешной

Одна странная особенность коттеджа сделала объявление о его продаже вирусным. Однако найти покупателя будет трудно, ведь людям больно даже смотреть на фото интерьера.

На продажу выставлен дом в графстве Мидлсекс, Англия. Садик, несколько спален и ванных комнат делают участок идеальным вариантом для любителей пригородного уюта. Продают коттедж за 135 тысяч фунтов стерлингов (11 миллионов рублей).

Вот только не всё так идеально, как может показаться на первый взгляд. Один неравнодушный пользователь Twitter, tobydavies, обратил внимание на особенность дома, от которой людям стало плохо.

Подумываю о покупке этого дома, но, кажется, маловато электрических розеток Тоби Дэвис

Стоит увидеть фотографии интерьера дома, и начинаешь понимать сарказм Тоби. Каждая стена коттеджа буквально усеяна розетками: они под столами, окнами, посередине стены, розетки даже под... розетками. Публикация с фотографиями быстро стала вирусной в Twitter, где пользователи принялись шутить над странным жилищем.

Я уже представляю их разговор с электриком: — Сколько будем ставить розеток?/ — ДА! Пользователь Twitter

Выглядит так, будто этот дом строили люди, не знающие про существование удлинителей Пользователь Twitter

От одних этих фотографий мне действительно становится дурно Пользователь Twitter

Другие же предположили, что человеку, купившему этот дом, нужно быть готовым оплачивать и многотысячные счета за электроэнергию, пишет Mirror.

Купить этот дом можно за 80 рублей, но вряд ли кто-нибудь захочет в нём жить