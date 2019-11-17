Снимки дома, выставленного на продажу, сделали его цену в 11 млн просто смешной

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Фото © rightmove.co.uk

Одна странная особенность коттеджа сделала объявление о его продаже вирусным. Однако найти покупателя будет трудно, ведь людям больно даже смотреть на фото интерьера.

На продажу выставлен дом в графстве Мидлсекс, Англия. Садик, несколько спален и ванных комнат делают участок идеальным вариантом для любителей пригородного уюта. Продают коттедж за 135 тысяч фунтов стерлингов (11 миллионов рублей).

<p>Фото © <a href="https://www.rightmove.co.uk/property-for-sale/property-65826048.html" target="_blank">rightmove.co.uk</a></p>

Вот только не всё так идеально, как может показаться на первый взгляд. Один неравнодушный пользователь Twitter, tobydavies, обратил внимание на особенность дома, от которой людям стало плохо.

Подумываю о покупке этого дома, но, кажется, маловато электрических розеток

Тоби Дэвис

<p>Фото © <a href="https://www.rightmove.co.uk/property-for-sale/property-65826048.html" target="_blank">rightmove.co.uk</a></p>

Стоит увидеть фотографии интерьера дома, и начинаешь понимать сарказм Тоби. Каждая стена коттеджа буквально усеяна розетками: они под столами, окнами, посередине стены, розетки даже под... розетками. Публикация с фотографиями быстро стала вирусной в Twitter, где пользователи принялись шутить над странным жилищем.

Я уже представляю их разговор с электриком: — Сколько будем ставить розеток?/ — ДА!

Пользователь Twitter

Выглядит так, будто этот дом строили люди, не знающие про существование удлинителей

Пользователь Twitter

<p>Фото © <a href="https://www.rightmove.co.uk/property-for-sale/property-65826048.html" target="_blank">rightmove.co.uk</a></p>

От одних этих фотографий мне действительно становится дурно

Пользователь Twitter

Другие же предположили, что человеку, купившему этот дом, нужно быть готовым оплачивать и многотысячные счета за электроэнергию, пишет Mirror.

Купить этот дом можно за 80 рублей, но вряд ли кто-нибудь захочет в нём жить

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