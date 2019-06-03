Нейросеть заменила железного Арни на Сталлоне, и "Терминатор" стал ещё круче

Читайте также

Нейросеть заменила железного Арни на Сталлоне, и "Терминатор" стал ещё круче

112

Видео © Youtube / Ctrl Shift Face

Если вы никак не могли определиться, кто вам нравится больше: железный Арни или старина Слай, то в данном случае можно не выбирать.

На ютуб-канале Ctrl Shift Face появился ролик, созданный с помощью нейросети Deepfake. И на его кадрах вы сможете увидеть, как T-800 из "Терминатора-2" щеголяет с телом Шварценеггера и лицом Сталлоне.

Технология Deepfake с лёгкостью помогла заменить лицо Арни на физиономию Слая. И, если ничего не знать про этот фильм, невнимательному зрителю подмену заметить довольно сложно. Выглядит работа очень реалистично, не считая некоторых неточностей.

<p>Кадр из видео © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AQvCmQFScMA&feature=youtu.be" target="_blank"><strong>Ctrl Shift Face</strong></a></p>

Но у Deepfake есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, она позволит создавать фильмы с умершими актёрами. Что, впрочем, тоже звучит отчасти пугающе. С другой — эти нейросети могут использовать для фейковых видео не всегда законного содержания.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×