Нейросеть заменила железного Арни на Сталлоне, и "Терминатор" стал ещё круче

Если вы никак не могли определиться, кто вам нравится больше: железный Арни или старина Слай, то в данном случае можно не выбирать.

На ютуб-канале Ctrl Shift Face появился ролик, созданный с помощью нейросети Deepfake. И на его кадрах вы сможете увидеть, как T-800 из "Терминатора-2" щеголяет с телом Шварценеггера и лицом Сталлоне.

Технология Deepfake с лёгкостью помогла заменить лицо Арни на физиономию Слая. И, если ничего не знать про этот фильм, невнимательному зрителю подмену заметить довольно сложно. Выглядит работа очень реалистично, не считая некоторых неточностей.

Но у Deepfake есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, она позволит создавать фильмы с умершими актёрами. Что, впрочем, тоже звучит отчасти пугающе. С другой — эти нейросети могут использовать для фейковых видео не всегда законного содержания.