Нейросеть научилась думать, как тёлочки из "Инстаграма", но с умным лицом Маска

Для этого искусственный интеллект добавляет к типичной фотографии лицо Илона Маска и подписывает её "глубокомысленной" цитатой. Сам автор идеи рассказал, что сначала нейросеть изучила огромное количество аккаунтов реальных пользователей и только после этого, 11 августа, на свет появился персонаж neural_tp.
Вот эти вот яжематери, безумные бабы, которые пытаются заработать огромные деньги на продаже китайской косметики, бизнес-коучи, ноготочки, просто обыкновенные *** цитаты в стиле "© Джейсон Стэтхем" и всякое такое
Создатель аккаунта Neural Shit
При этом выбор Маска создатель аккаунта объяснил очень просто — нейросеть лучше всего заменяет на его лицо.
Сгенерированные цитаты получились настолько обличительными, что в комментариях люди даже стали узнавать своих знакомых, а некоторые — подыгрывать.
Ваши голые фото уже в Сети. Аноним создал приложение, которое разденет любого