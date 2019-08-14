Нейросеть научилась думать, как тёлочки из "Инстаграма", но с умным лицом Маска

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Фото © Instagram / neural_tp

Ни для кого уже не новость, что нейросети могут с лёгкостью заменить лицо на фотографии на другое. Но создатель аккаунта Neural Shit пошёл дальше и создал обобщённый образ инстаграмных девушек.

Для этого искусственный интеллект добавляет к типичной фотографии лицо Илона Маска и подписывает её "глубокомысленной" цитатой. Сам автор идеи рассказал, что сначала нейросеть изучила огромное количество аккаунтов реальных пользователей и только после этого, 11 августа, на свет появился персонаж neural_tp.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/neural_tp/" target="_blank"><strong>neural_tp</strong></a></p>

Вот эти вот яжематери, безумные бабы, которые пытаются заработать огромные деньги на продаже китайской косметики, бизнес-коучи, ноготочки, просто обыкновенные *** цитаты в стиле "© Джейсон Стэтхем" и всякое такое

Создатель аккаунта Neural Shit

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/neural_tp/" target="_blank"><strong>neural_tp</strong></a></p>

При этом выбор Маска создатель аккаунта объяснил очень просто — нейросеть лучше всего заменяет на его лицо.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/neural_tp/" target="_blank"><strong>neural_tp</strong></a></p>

Сгенерированные цитаты получились настолько обличительными, что в комментариях люди даже стали узнавать своих знакомых, а некоторые — подыгрывать.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/neural_tp/" target="_blank"><strong>neural_tp</strong></a></p>

Ваши голые фото уже в Сети. Аноним создал приложение, которое разденет любого

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