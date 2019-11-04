Студентка вела прямой эфир в Facebook, пока врачи делали ей операцию на мозге

В техасской больнице врачи подготовили 25-летнюю пациентку к операции на открытом мозге, удалили часть её черепа и затем... включили трансляцию в "Фейсбуке".

Когда Дженне Шардт понадобилась операция на открытом мозге, она решила, что хочет организовать прямое включение с хирургического стола. Всё для того, чтобы показать людям, что всё не так страшно и даже такие серьёзные проблемы решаются. Трансляция длилась чуть больше 45 минут. Сейчас у записи уже более 130 тысяч просмотров.

Неврологические проблемы Дженны начались, когда она училась на терапевта. Однажды она в прямом смысле потеряла дар речи, пишет The Guardian. Оказалось, что в мозгу у девушки скопилось нетипичное количество кровеносных сосудов. Без хирургического вмешательства обойтись было нельзя.

Мы были не очень впечатлены идеей трансляции операции. Но Дженна рассказала, что она хочет показать другим людям, что вылечиться реально и это не так страшно, как может показаться. Так что её идею мы поддержали Нимеш Патель, Методистский медицинский центр Далласа

Во время операции храбрая пациентка находилась в сознании и отвечала на вопросы хирургов. Это обычная практика — врачи должны понимать, не были ли задеты какие-либо части мозга для того, чтобы не нарушить когнитивные способности пациента.

На вопросы, которые задавали многочисленные зрители трансляции, отвечал один из хирургов. В комментариях Дженну хвалили за её смелость. Операция прошла успешно, об этом представители больницы написали на официальной странице учреждения в "Фейсбуке".

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