Покойный обратился к родственникам прямо из гроба, требуя его выпустить

Говорят, что горбатого могила исправит, но даже смерть не смогла изменить вечного шутника Шэя Брэдли из Лейнстера, Ирландия. В конце своего пути дедушка придумал способ попрощаться со своими родными и после этого стал героем всей Сети.

8 октября после продолжительной болезни скончался Шэй Брэдли, отец четырёх детей и ветеран Сил обороны Ирландии. Похороны проходили 12 октября на кладбище Лейнстера, где на церемонию собрались все родные и близкие Шэя. Перед смертью дедушка попросил проиграть на похоронах запись, которую он заранее приготовил, пишет Daily Mail.

И вот запись включили, и кто-то приготовил камеру, чтобы заснять трогательный момент. Но из гроба раздался стук и крики: "Эй? Алё? Выпустите меня отсюда!" Несмотря на горе, все начали сперва хихикать, а потом смеяться во весь голос. Такая выходка была очень в характере дедушки, и он решил уйти лучшим из имеющихся способов.

Я тут что, священника слышу? Выпустите меня, это Шэй! Прям перед вами, ну, в коробке! Тут темно вообще-то! Вы чего задумали? Эй! Выпустите! Я просто хотел попрощаться с вами Шэй Брэдли

Позже видео с посланием выложила в "Твиттере" внучка Шэя, и то мигом разошлось по соцсетям. Девушка подписала, что дедуля всегда хотел, чтобы семья покинула кладбище с улыбками на лицах, и это у него получилось. Многие пользователи Сети окрестили Шэя своим новым супергероем и взяли на заметку его потрясающий способ сказать прощай.

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