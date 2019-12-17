Экс-звезда "Дома-2" сообщила о разрыве с мужем, сделав трогательное признание

Заявление 33-летней Нелли Ермолаевой изрядно удивило поклонников, ведь пара казалась просто идеальной.

Недавно подписчики отметили, что Нелли и её супруг Кирилл Андреев отписались друг от друга в соцсетях, а потом девушка показала в инстаграм-историях, как собирает вещи для переезда. Поползли слухи, что у пары не всё гладко. И теперь Нелли рассказала, что они с мужем расстаются, написав трогательный пост.

А теперь нас больше нет. Есть я и ты... Пишу и плачу. Нет-нет, не от того, что так происходит сейчас. Я горжусь, что мы были друг у друга и любили по-настоящему! Это ведь так много по сравнению с расставанием Нелли Ермолаева

Экс-звезда "Дома-2" сказала много нежных слов в адрес супруга и поблагодарила его за проведённые вместе годы и за сына, родившегося в браке. Девушка предалась воспоминаниями о самых сокровенных моментах: "Ты помнишь, как ты подарил мне огромную охапку ромашек моих любимых? И я как девчонка покраснела... Наш первый Новый год, мандарины, фонарики, глинтвейн и бумажки с желаниями? Помнишь?"

Я безумно благодарна тебе за всё, что с нами происходило за восемь лет. Я чувствовала себя как за каменной стеной и была уверена в завтрашнем дне. Представляю, как повезёт следующей девочке, которая встретится с тобой Нелли Ермолаева

Девушка так и не назвала ни одной причины, по которой пара расстаётся. Однако отметила, что благодаря мудрости супруга они останутся в тёплых дружеских отношениях. Незадолго до этого Кирилл также опубликовал полный грусти пост, прикрепив к нему совместное фото. "Ловлю тебя, ловлю тебя, ловлю тебя, мой друг, но всё равно, хорошая, ты выпадешь из рук, и там в судьбе далёкой, укутанной молвой, пусть будешь ты хорошей, пусть буду я плохой", — написал парень.

Напомним, что Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев поженились в 2016 году, к этому моменту влюблённые были вместе уже несколько лет. Девушка познакомилась с владельцем московской сети ресторанов на светской вечеринке, между ними вспыхнула искра и завязался роман, перетёкший в семейную жизнь. Подробнее о биографии экс-звезды "Дома-2" читайте на сайте uznayvse.ru.