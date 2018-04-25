Двухлетний сын случайно завёл автомобиль и задавил насмерть свою 28-летнюю маму

В результате наезда Кирстен получила тяжёлую травму грудной клетки. После случившегося женщину немедленно доставили в больницу на вертолёте, но в пути ей стало хуже. По прибытии в больницу молодая мать была объявлена мёртвой. В настоящий момент обстоятельства трагедии расследует полиция, но, скорее всего, её признают несчастным случаем.
Заботу о маленьком внуке взяли на себя родители девушки. На своей странице в "Фейсбуке" они пообещали окружить ребёнка любовью и вниманием и не стали сообщать детали случившегося.
Господи, будь со мной. Я потеряла свою девочку, своего лучшего друга, свою опору... Пожалуйста, дай мне силы продолжать жить ради её сына
Дебби, мать Кирстен
Я клянусь, что буду заботиться о нашем Паксе до своего последнего вздоха. Кирстен, я люблю тебя всем своим сердцем
Крисвелл, отец Кирстен
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