Девушки успели сделать селфи на мосту за секунду до того, как он рухнул

Несмотря на то что мост находился в аварийном состоянии, его продолжали эксплуатировать.

Три молодые девушки получили множественные переломы после того, как в бразильском штате Пиауи железнодорожный мост, на котором они позировали для селфи, обрушился. 20-летняя девушка и её подружки в возрасте 15 и 16 лет упали с высоты 10 метров, сообщает The Sun.

Подружки радостно позировали вместе, даже не представляя, насколько роковой может стать их тяга к фотографиям.

Мост проходит через реку Кайш и используется как железная дорога, несмотря на то что он уже в аварийном состоянии. Молодые девушки фотографировались на мосту, когда он частично обрушился, и они упали вниз на землю. К счастью, троица выжила полицейский

Во время инцидента на мосту находились восемь человек, но пострадали только трое. У двух девочек диагностировали переломы обеих ног, их подруга сломала только левую ногу.