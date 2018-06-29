40-летнюю британку зажало автоматическими воротами, и ей никто не сумел помочь

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40-летнюю британку зажало автоматическими воротами, и ей никто не сумел помочь

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После того как погибшая нажала кнопку "Старт", двери заклинило — и она решила помочь своими руками.

Автоматические вороты гаража насмерть задавили 40-летнюю мать, которая взялась за металлический затвор, когда он поднимался. Трагедия произошла на подземной автостоянке многоквартирного дома в Кембридже. Хайди Чалкли приехала к своему другу в гости и уже собиралась домой, как вдруг ворота заклинило, сообщает Mirror.

<p>Фото © SWNS</p>

Тогда женщина решила ускорить процесс, но её руки затянуло внутрь механизма и в итоге её раздавило дверью. Очевидцы пытались помочь Хайди, но все попытки были безуспешны — пострадавшая умерла мгновенно.

<p>Фото © Mirror</p>

Расследование жуткой смерти до сих пор продолжается, но, по мнению специалиста по безопасности и охране здоровья, если бы в воротах был установлен специальный детектор, то трагедии можно было избежать.

<p>Фото © SWNS</p>

Когда ворота начали подниматься, Хайди должна была упасть, но вместо этого её руки ещё сильнее затянуло. Если бы был детектор, то ворота сразу бы остановились

Пол Арнольд

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