40-летнюю британку зажало автоматическими воротами, и ей никто не сумел помочь

Автоматические вороты гаража насмерть задавили 40-летнюю мать, которая взялась за металлический затвор, когда он поднимался. Трагедия произошла на подземной автостоянке многоквартирного дома в Кембридже. Хайди Чалкли приехала к своему другу в гости и уже собиралась домой, как вдруг ворота заклинило, сообщает Mirror.
Тогда женщина решила ускорить процесс, но её руки затянуло внутрь механизма и в итоге её раздавило дверью. Очевидцы пытались помочь Хайди, но все попытки были безуспешны — пострадавшая умерла мгновенно.
Расследование жуткой смерти до сих пор продолжается, но, по мнению специалиста по безопасности и охране здоровья, если бы в воротах был установлен специальный детектор, то трагедии можно было избежать.
Когда ворота начали подниматься, Хайди должна была упасть, но вместо этого её руки ещё сильнее затянуло. Если бы был детектор, то ворота сразу бы остановились
Пол Арнольд
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