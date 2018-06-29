40-летнюю британку зажало автоматическими воротами, и ей никто не сумел помочь

После того как погибшая нажала кнопку "Старт", двери заклинило — и она решила помочь своими руками.

Автоматические вороты гаража насмерть задавили 40-летнюю мать, которая взялась за металлический затвор, когда он поднимался. Трагедия произошла на подземной автостоянке многоквартирного дома в Кембридже. Хайди Чалкли приехала к своему другу в гости и уже собиралась домой, как вдруг ворота заклинило, сообщает Mirror.

Тогда женщина решила ускорить процесс, но её руки затянуло внутрь механизма и в итоге её раздавило дверью. Очевидцы пытались помочь Хайди, но все попытки были безуспешны — пострадавшая умерла мгновенно.

Расследование жуткой смерти до сих пор продолжается, но, по мнению специалиста по безопасности и охране здоровья, если бы в воротах был установлен специальный детектор, то трагедии можно было избежать.