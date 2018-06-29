Ветеран, который потерял руки и освоил падлборд с протезами, трагически утонул

Когда друзья обернулись, чтобы проверить Коди, то он уже лежал лицом вниз в воде.

Ветеран армии, которому ампутировали обе руки, утонул во время падлбординга. 25-летний Коди Иорнс отдыхал вместе с друзьями в Мэриленде, когда произошла трагедия. Об этом сообщили в официальном инстаграм-аккаунте Capital SUP™ Annapolis, где занимался погибший.

Он вышел с подветренной стороны с другими спортсменами и неожиданно утонул. Ему была оказана первая помощь, но было уже поздно. Он был нашим братом. Он был вдохновением для всех на воде и вне её. Мы любим тебя, Коди. Ты можешь отдохнуть Capital SUP™ Annapolis

Пока устанавливаются обстоятельства смерти Коди, который обожал кататься по волнам на доске. В социальных сетях юноша признавался, что с помощью этого спорта он забыл, что у него нет рук. По данным полиции, юноша катался с тремя друзьями, когда упал с доски. Но когда они обернулись, то Коди уже лежал лицом вниз в воде.

Коди служил полевым медиком, пока в 2016 году не потерял обе руки, попав в аварию на мотоцикле.