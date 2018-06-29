Болельщица погибла, упав на бокал с вином во время празднования победы Бразилии

Осколки перерезали яремную вену на шее девушки, и друзья ничем не смогли ей помочь.

Девушка так радовалась победе сборной Бразилии в матче с Сербией в рамках чемпионата мира по футболу, что случайно упала на бокал с вином, который выронила из рук. Однако нелепое падение стало роковым для Тамары Майочи: через несколько часов она скончалась от потери крови, сообщает Daily Mail.

30-летняя болельщица смотрела решающий матч у себя дома с друзьями в Сан-Паулу. Тамара сидела на диване, держа в одной руке мобильный телефон, а в другой — бокал с вином. Когда же она вскочила вместе со всеми, чтобы отпраздновать победу, то потеряла равновесие и пыталась схватиться за журнальный столик, чтобы не упасть. Но в итоге она поскользнулась и упала прямо на бокал, который разбился об пол.

Осколки попали в шею, разорвав яремную вену. Друзья попытались остановить кровь, обернув вокруг раны полотенца, но к тому времени, когда прибыли медики, девушка была уже мертва.

Незадолго до смерти Тамара написала в "Фейсбуке" пост об опасности использования мобильного телефона во время вождения.