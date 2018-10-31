Родители студентки, погибшей во время конкурса по поеданию блинов, обвинили вуз

20-летняя Кейтлин Нельсон из Коннектикута погибла, подавившись блином на празднике, организованном университетом Сакред Харт. Теперь семья девушки подаёт в суд на учебное заведение.

Как сообщает Fox News, конкурс по поеданию блинов был организован в рамках благотворительного мероприятия. В нём принимала участие и Кейтлин Нельсон, которая за короткое время съела четыре или пять блинов. В какой-то момент девушка начала задыхаться, дрожать и упала на пол.

Ещё до приезда врачей на помощь Кейтлин бросились две студентки медицинского факультета. Затем девушку срочно госпитализировали, и медики три дня боролись за её жизнь. К несчастью, спасти студентку им так и не удалось. Причиной смерти девушки стало удушье — её дыхательные пути были буквально забиты блинной массой.

Теперь семья Кейтлин Нельсон подаёт в суд на университет Сакред Харт. Близкие девушки уверены, что именно администрация учебного заведения виновна в случившейся трагедии. Члены семьи надеются, что с помощью судебного процесса привлекут внимание общественности к опасности подобных конкурсов.