Горячий приём. Друзья случайно подожгли парня, который вышел из тюрьмы

Герой этого видео освободился из тюрьмы, и друзья встретили его дома с фейерверками и серпантином из баллончиков. Казалось бы, что может пойти не так?..

Видео горячей встречи быстро стало вирусным в социальных сетях и собрало больше 30 тысяч лайков на Reddit. К сожалению, неизвестно, что стало с героем ролика дальше.

Игнорирование элементарных правил безопасности так возмутило пользователей, что они оставили к видео больше тысячи комментариев.

В тюрьме было безопаснее stoopiD27

Какое-то безумие, что столько людей не понимает, что горит, а что нет. С тем же успехом они могли поливать его газом publicbigguns

Отметим, что это уже не первый случай, когда использование баллончиков на праздниках приводит к возгораниям, но люди упорно продолжают использовать их рядом с открытыми источниками огня.

Гости случайно подожгли именинницу и её подругу во время праздника (видео)