Горячий приём. Друзья случайно подожгли парня, который вышел из тюрьмы

Видео горячей встречи быстро стало вирусным в социальных сетях и собрало больше 30 тысяч лайков на Reddit. К сожалению, неизвестно, что стало с героем ролика дальше.
Игнорирование элементарных правил безопасности так возмутило пользователей, что они оставили к видео больше тысячи комментариев.
В тюрьме было безопаснее
stoopiD27
Какое-то безумие, что столько людей не понимает, что горит, а что нет. С тем же успехом они могли поливать его газом
publicbigguns
Отметим, что это уже не первый случай, когда использование баллончиков на праздниках приводит к возгораниям, но люди упорно продолжают использовать их рядом с открытыми источниками огня.
Гости случайно подожгли именинницу и её подругу во время праздника (видео)
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