Слабонервным не смотреть! Малышка упала на рельсы, но сделала всё правильно

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Слабонервным не смотреть! Малышка упала на рельсы, но сделала всё правильно

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Мама ребёнка выбежала из вагона, когда поезд тронулся, и девочка выскользнула из её рук.

Годовалая девочка чудом выжила, когда упала под движущийся поезд на железнодорожной станции в Матхуре, Индия. На кадрах видно, как плачущая малышка лежит между рельсами, пока над ней на полной скорости проходят вагоны. Очевидцы поспешили на помощь ребёнку, как только поезд уехал, и вернули матери, сообщает Daily Mail.

По информации СМИ, местный житель вместе с женой и двумя дочками направлялся в соседний город, когда произошло происшествие. Мужчина заметил, что его кошелек пропал и выбежал из поезда. Супруга последовала за ним вместе с годовалой дочерью на руках, и малышка выскользнула. К счастью, девочка не получила серьёзных травм.

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