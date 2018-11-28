Насильник умер от укуса ядовитой змеи, которой он запугивал своих жертв

Мужчина силой затащил женщину в гостиничный номер и стал пугать её ядовитыми змеями.

Мужчина, подозреваемый в изнасиловании, умер от укуса ядовитой змеи, которой он запугивал своих жертв. Полиция сообщила только фамилию погибшего — Фань. Его тело было найдено в гостиничном номере в провинции Цзянси, Китай, сообщает Mirror.

Труп нашли после того, как жертва обратилась в полицию и обвинила Фаня в изнасиловании. На кадрах с камер наблюдения, установленных в отеле, видно, что одна из ядовитых змей выползает из номера и пробирается по коридору, пока её не поймали пожарные.

По словам пострадавшей женщины, Фань силой затащил её в свой гостиничный номер и угрожал тремя ядовитыми змеями, если она не согласится заняться с ним сексом. Жертва так сильно испугалась, что у неё не оставалось выбора.

После изнасилования она побежала в полицию, в то время как Фань стал играться со змеями в ванной. Когда одна из них укусила мужчину, то он не стал обращаться за медицинской помощью и просто лёг на кровать.