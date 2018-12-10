16-летний школьник надел наушники, когда заряжался телефон, и его убило током

Тело мальчика нашла его мама, которая сначала подумала, что сын просто уснул на полу.

Мухаммед Захарин поставил телефон на зарядку и решил послушать в это время музыку. Однако когда 16-летний школьник надел наушники, то его ударило током, и мальчик скончался на месте.Тело погибшего нашла его мама, которая до сих пор не может оправиться от увиденного, сообщает The Sun.

Трагедия произошла в городе Рембау в Малайзии. Когда Мухаммеда нашли мёртвым в собственной комнате. В темноте 51-летняя мама подумала, что сын уснул, и попыталась разбудить его. Однако когда женщина включила свет, то ужаснулась от увиденного — из его почерневших ушей текла кровь.

Брат погибшего рассказал, что кабель зарядки не был безопасен и до этого уже слегка бил током. Модель и марка телефона пока не известна.