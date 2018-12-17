Братья спасли от смерти сестру, положив её скальп в морозилку на 53 часа

Пострадавшая помогала родителям собирать урожай, когда в комбайне застрял камень.

Дочь фермера помогала родителям, собирая созревшую свёклу на комбайне, и ничего не предвещало беды, пока под колёса не попал камень. Бинназ Серцелик спустилась из кабины, чтобы устранить возникшую проблему. Пока девушка пыталась достать камень палкой, её волосы попали в механизм. В результате комбайн сорвал с головы пострадавшей огромный кусок кожи, сообщает The Sun.

Несчастный случай произошёл в провинции Ушак на западе Турции. 22-летняя Бинназ рассказывает, что приехала в гости к родителям, чтобы помочь им с хозяйством.

В тот момент, когда я доставала камень, подул ветер и сорвал повязку с моей головы. В итоге волосы стали накручиваться на ходовой винт, и я всеми силами держалась, чтобы туда не попало и моё тело. Бинназ Серцелик

Девушка ничего не видела из-за крови, которая стекала с её головы. Однако, несмотря на ужасные травмы, ей всё равно удалось выключить комбайн и добраться до дома. Отец тут же отвез дочь в больницу. Врачи боялись, что не смогут помочь пострадавшей, но, к счастью, братья нашли её скальп и положили в холодильник. Благодаря этому кожу удалось пришить обратно, несмотря на то что после несчастного случая прошло более 50 часов.

Операция длилась в течение семи часов, и сейчас девушка на пути к полному выздоровлению. Её волосы потихоньку отрастают, а сама Бинназ улыбается с больничной койки.