В Барнауле школьница упала в кипяток, но прохожие не обратили внимания на крики

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В Барнауле школьница упала в кипяток, но прохожие не обратили внимания на крики

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Девятилетняя девочка стала фотографироваться на фоне прорванных труб с горячей водой.

Зависимость от социальных сетей обернулась для девятилетней Юли (имя изменено) серьёзными ожогами и могла стоить жизни. Девочка гуляла после школы с подругой, когда они стали свидетелями того, как на улице в Барнауле прорвало трубы с горячей водой. Однако вместо того, чтобы обойти коммунальную аварию, Юля стала фотографироваться, сообщает "Инцидент Барнаул".

<p>Фото © Инцидент Барнаул</p>

Пытаясь сделать красивое селфи, школьница упала прямо в кипяток. Несмотря на то что Юля кричала от обжигающей боли, никто из взрослых на помощь так и не пришёл, поэтому в итоге из воды её смогла вытащить подруга Маша (имя изменено).

Самое страшное, что взрослые не стали помогать, хотя ребёнок кричал

Мама Маши

<p>Фото © Инцидент Барнаул</p>

Одна из женщин, которая проходила мимо, помогла девочке встать на ноги, но не стала вызывать скорую. Когда Юля всё-таки оказалась в больнице, врачи диагностировали у неё ожоги третьей степени, пострадало около 20% тела. Сейчас пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. По всей видимости, ей потребуется пересадка кожи.

<p>Фото © Инцидент Барнаул</p>

Впрочем, мама Юли утверждает, что в произошедшем виноваты коммунальные службы, которые не поставили ограждения.

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