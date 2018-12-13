В Барнауле школьница упала в кипяток, но прохожие не обратили внимания на крики

Девятилетняя девочка стала фотографироваться на фоне прорванных труб с горячей водой.

Зависимость от социальных сетей обернулась для девятилетней Юли (имя изменено) серьёзными ожогами и могла стоить жизни. Девочка гуляла после школы с подругой, когда они стали свидетелями того, как на улице в Барнауле прорвало трубы с горячей водой. Однако вместо того, чтобы обойти коммунальную аварию, Юля стала фотографироваться, сообщает "Инцидент Барнаул".

Пытаясь сделать красивое селфи, школьница упала прямо в кипяток. Несмотря на то что Юля кричала от обжигающей боли, никто из взрослых на помощь так и не пришёл, поэтому в итоге из воды её смогла вытащить подруга Маша (имя изменено).

Самое страшное, что взрослые не стали помогать, хотя ребёнок кричал Мама Маши

Одна из женщин, которая проходила мимо, помогла девочке встать на ноги, но не стала вызывать скорую. Когда Юля всё-таки оказалась в больнице, врачи диагностировали у неё ожоги третьей степени, пострадало около 20% тела. Сейчас пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. По всей видимости, ей потребуется пересадка кожи.

Впрочем, мама Юли утверждает, что в произошедшем виноваты коммунальные службы, которые не поставили ограждения.