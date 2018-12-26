Как 19-летний парень попал в жернова снегоуборщика в Москве — шокирующие фото

Читайте также

Как 19-летний парень попал в жернова снегоуборщика в Москве — шокирующие фото

1045
Появились подробности гибели подростка, который попал в механизм снегоуборочного трактора в районе Строгино. Сообщается, что 19-летний Сергей решил удивить друзей, прокатившись на щётке, но его нога попала во вращающийся элемент. В результате машина буквально пережевала парня, не оставив ему шансов выжить.

Страшные фотографии с места гибели парня появились в популярном закрытом паблике в соцсети "ВКонтакте".

<p>Фото © <a href="https://vk.com/plohie_novosti_18" target="_blank">vk/plohie_novosti_18</a></p>

По информации паблика "Плохие новости", 52-летний водитель снегоуборочной машины не сумел вовремя отреагировать на действия парня, и не сразу остановил механизм. В результате студент Сергей получил переломы костей, разрывы сухожилий и травмы внутренних органов. Прибывшие на место медики уже ничем не смогли помочь пострадавшему.

<p>Фото © <a href="https://vk.com/plohie_novosti_18" target="_blank">vk/plohie_novosti_18</a></p>

О погибшем парне известно не так много: сообщается, что он рос в многодетной семье и учился в ПТУ в Красногорске. В Строгино, где произошла трагедия, Сергей приехал, чтобы навестить родственников.

Юношу перемололо в снегоуборочной машине на северо-западе Москвы

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×