Как 19-летний парень попал в жернова снегоуборщика в Москве — шокирующие фото

Появились подробности гибели подростка, который попал в механизм снегоуборочного трактора в районе Строгино. Сообщается, что 19-летний Сергей решил удивить друзей, прокатившись на щётке, но его нога попала во вращающийся элемент. В результате машина буквально пережевала парня, не оставив ему шансов выжить.

Страшные фотографии с места гибели парня появились в популярном закрытом паблике в соцсети "ВКонтакте".

По информации паблика "Плохие новости", 52-летний водитель снегоуборочной машины не сумел вовремя отреагировать на действия парня, и не сразу остановил механизм. В результате студент Сергей получил переломы костей, разрывы сухожилий и травмы внутренних органов. Прибывшие на место медики уже ничем не смогли помочь пострадавшему.

О погибшем парне известно не так много: сообщается, что он рос в многодетной семье и учился в ПТУ в Красногорске. В Строгино, где произошла трагедия, Сергей приехал, чтобы навестить родственников.

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