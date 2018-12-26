Как 19-летний парень попал в жернова снегоуборщика в Москве — шокирующие фото

Страшные фотографии с места гибели парня появились в популярном закрытом паблике в соцсети "ВКонтакте".
По информации паблика "Плохие новости", 52-летний водитель снегоуборочной машины не сумел вовремя отреагировать на действия парня, и не сразу остановил механизм. В результате студент Сергей получил переломы костей, разрывы сухожилий и травмы внутренних органов. Прибывшие на место медики уже ничем не смогли помочь пострадавшему.
О погибшем парне известно не так много: сообщается, что он рос в многодетной семье и учился в ПТУ в Красногорске. В Строгино, где произошла трагедия, Сергей приехал, чтобы навестить родственников.
Юношу перемололо в снегоуборочной машине на северо-западе Москвы
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