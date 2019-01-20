Врач хотел помочь жертвам ДТП, но обнаружил в обломках авто свою мёртвую невесту

30-летний Скот Брэйдинг из Шотландии гулял с собакой, когда неподалёку от него произошла страшная авария. Мужчина, работающий врачом, бросился на место ДТП, чтобы помочь жертвам, и обнаружил среди обломков свою 26-летнюю невесту Меган Амброзевич-Блэр.

Скот Брэйдинг собирался жениться на своей возлюбленной Меган Амброзевич-Блэр, но автомобильная авария разрушила всю его жизнь. Врач выгуливал собаку, когда неподалёку произошла авария с участием грузовика. Мужчина сразу же бросился на помощь пострадавшим и с ужасом обнаружил, что за рулём искорёженной легковушки была его невеста.

Скот сделал возлюбленной непрямой массаж сердца, но так и не смог её спасти — Меган умерла до приезда скорой помощи. 57-летний водитель грузовика Майкл Фрил признал себя виновным в смерти девушки. Он объяснил, что по ошибке свернул на одностороннюю дорогу. Мужчина даже не заметил, что пять автомобилей подряд лишь чудом разминулись с его грузовиком.

Теперь Майклу Фрилу грозит тюремное заключение, но это всё равно не вернёт возлюбленную Скота.