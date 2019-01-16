Три малыша играли со старым холодильником, но через час их нашли мёртвыми внутри

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Три малыша играли со старым холодильником, но через час их нашли мёртвыми внутри

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Шестилетний Доултон, его годовалая сестра Кейли и друг, имя которого не называется, погибли, забравшись в старую морозильную камеру. Устройство не было подключено к сети и находилось во дворе дома в округе Сувонни, штат Флорида, сообщает The Sun.

Шестилетний Доултон играл во дворе вместе с другом и маленькой сестрёнкой, когда ребята заметили стоящий неподалёку холодильник. Дети решили забраться в него, и лишь после этого выяснилось, что открыть устройство изнутри невозможно. В результате все трое ребят задохнулись.

<p>Фото © GoFundMe</p>

Няня, которая присматривала за детьми, не сразу заметила их отсутствие. Осознав, что детей нет в доме, она бросилась на поиски и спустя некоторое время нашла их в холодильнике. К этому моменту малыши не дышали. Женщина вызвала полицию и скорую помощь и попыталась самостоятельно реанимировать подопечных, но её усилия ни к чему не привели.

<p>Фото © Полицейский участок округа Сувонни</p>

В настоящий момент расследованием дела занимается полиция. Будут ли предъявлены какие-либо обвинения по факту смерти детей, пока не известно.

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