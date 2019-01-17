"Прыжок веры". Тролли осквернили страницу девушки, выпавшей из окна в Ульяновске

26-летняя Валерия Бондаренко выпала из окна высотного дома в Ульяновске. Тело красавицы в нижнем белье было обнаружено на козырьке подъезда, сообщает паблик "Плохие новости".

Тело Валерии Бондаренко было найдено под окнами высотного дома в Ульяновске утром 14 января. Девушка выпала из окна подъезда на двадцать первом этаже. Шансов выжить у неё не было. Отметим, что незадолго до трагедии Валерия сняла квартиру в том же подъезде, но на седьмом этаже.

Во время падения красавица была одета в одно нижнее бельё. Зачем ей понадобилось выходить в таком виде в подъезд, сейчас выясняют следователи. В частности, они изучают содержимое сотового телефона и других цифровых носителей, найденных в квартире погибшей девушки.

В качестве одной из причин возможной трагедии знакомые Валерии называют депрессию. По их словам, у девушки давно были психологические проблемы и она даже перестала вести страницы в социальных сетях.

Увы, это не помешало интернет-троллям атаковать страничку модели после её смерти. В настоящий момент там появляется множество издевательских и оскорбительных сообщений в адрес погибшей. Логически объяснить поведение таких пользователей, пожалуй, невозможно.