Друзья сняли, как парни из Красноярска вылетели под встречное авто на ватрушке

В Сети появилось пугающее видео: двое друзей из Красноярска решили покататься на тюбинге, привязанном к Жигулям. В какой-то момент снаряд занесло, и парни вылетели на встречную полосу, прямо под автомобиль.

Видеозапись происшествия была опубликована в паблике "Плохие новости 18+". На кадрах видно, как парни едут по дороге на высокой скорости, а затем их выносит на встречку. На помощь им бросается друг, который, очевидно, и был за рулём жигулей.

Судя по дальнейшим крикам, в результате столкновения один из парней подавился собственным языком. По этическим соображениям мы вырезали кадры, на которых слышны его хрипы. О дальнейшей судьбе героев пугающего ролика пока ничего не известно.