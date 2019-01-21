Блогерша, которую прославили путешествия в бикини, насмерть замёрзла в горах

36-летняя Джиджи Ву с Тайваня прославилась в соцсетях как "путешественница в бикини". Девушка регулярно публиковала фотографии из походов, на которых позировала в одном купальнике. Но её одиночное восхождение на вершину Юйшань закончилось трагедией, сообщает Daily Mail.

Китаянка Джиджи Ву была заядлой путешественницей. По её собственным словам, в 2018 году она провела в походах 127 дней. Но прославилась девушка благодаря смелым фотографиям, сделанным во время путешествий: на одних Джиджи позировала в бикини, на других — полностью обнажённой. Неудивительно, что за её приключениями следили тысячи людей.

11 января Джиджи вновь отправилась в путешествие. На этот раз девушка задумала покорить самую высокую вершину Тайваня — гору Юйшань. Но спустя восемь дней путешественница подала сигнал бедствия. Девушка сообщила, что упала в узкое ущелье и не сможет выбраться самостоятельно.

Службы спасения трижды пытались отправить вертолёты на помощь Джиджи, но все они были вынуждены вернуться из-за плохих погодных условий. В итоге на поиски девушки отправились две группы альпинистов, которые нашли её тело на дне ущелья. Сообщается, что путешественница замёрзла насмерть.

Теперь службы спасения ждут подходящих погодных условий, чтобы спустить тело Джиджи с горы. Рядом с местом гибели девушки разбит временный альпинистский лагерь.