В Бурятии вписка обернулась нелепой смертью парня из-за обнимашек на балконе

19-летний Руслан Адушинов выпал с балкона девятого этажа в Улан-Удэ и разбился насмерть. По словам свидетелей трагедии, парень пытался обнять девушку и навалился на ограждение балкона, которое оказалось слишком хлипким.

Как сообщает паблик "Плохие новости", 20 января Руслан отдыхал и употреблял алкоголь в компании друзей. Около трёх ночи компания вышла на балкон покурить, и парень попытался приобнять одну из девушек. Движение вышло неловким, и пара начала падать. Стремясь сохранить равновесие, Руслан опёрся на балконное ограждение из металлического листа.

Ограждение было хлипким — оно не выдержало веса парня, и тот рухнул с высоты девятого этажа. Падение оказалось смертельным — Руслан погиб на месте ещё до приезда медиков. Следов насилия на его теле не обнаружено.

В настоящий момент по факту гибели парня проводятся проверочные мероприятия. Пока непонятно, понесёт ли кто-то ответственность за случившееся. Сейчас следователи анализируют все несчастные случаи, связанные с выпадением людей с балконов из-за непрочных ограждений.