35-летний певец погиб на съёмках клипа, положив в карман заряженный пистолет

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35-летний певец погиб на съёмках клипа, положив в карман заряженный пистолет

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Фото: facebook/Justin Carter

Джастин Картер из США вскоре должен был отправиться в тур по стране, но нелепая случайность оборвала его жизнь.

Певец использовал оружие в качестве реквизита на съёмках своего нового клипа в Хьюстоне, штат Техас. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Кантри-музыкант положил пистолет в карман, и тот выстрелил, попав в голову. Случайная рана оказалась смертельной, пишет Foxnews.

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/justincartercountry/?__xts__%5B0%5D=68.ARDd8YMC6HDQ6KT-pQA0uxftZH65jZMBN5eVuCbyP6Gjx25FjxADDLvW50muNvebrylj8PpDhG1jXoM7hjbfGPyebWhVZxRZ4pmbZMIbYbLA52SbjiTrv2k_zyHuiqG5eefURqgIgumXhDGGYJ6NCKmTC2M7z7AQo1OYkYJQKAHqKsmn8DjCIPHx50w5gueAk4XKlQGJ98_8sJ7INrL-duxdwXfFVtcQoZ7_3x-xm6TiW8rltwEpjBe--1yrt09RVXbc8WpgWyj-qnD9df9imAAizB_vizEC82HLr0J1myYc50acyOo1ohyvwoasflCDQ-Eicg26k4R-" target="_blank">Justin Carter</a></p>

Ранее в марте Картер выпустил довольно успешный клип на песню Love Affair, который уже собрал на "Ютубе" около 180 тыс. просмотров. Также певец подписал контракт с компанией Triple Threat Management и собирался в тур по десяти штатам. По словам представителей организации, у Джастина был большой потенциал в музыкальной сфере. И он даже мог повторить успех знаменитого кантри-певца Гарта Брукса.

<p>Кадр из клипа на песню Love Affair. Скриншот: youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&v=P1zRNddQDeM" target="_blank">JUSTIN CARTER — LOVE AFFAIR FT. NU BREED (OFFICIAL VIDEO)</a></p>

Мама исполнителя рассказала, что он был очень добрым и любящим человеком, который верил в Бога и занимался благотворительностью.

Он очень любил музыку и Бога. Библия была у него дома, в кабинете и даже в грузовике

Синди Макклеллан, мать

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