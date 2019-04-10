Девушка чудом уклонилась от летящего топора, который отскочил от стены, — видео

Жительница Нью-Йорка хотела попробовать что-то новое и предложила бойфренду сходить в развлекательный центр.

В тот день Эйнсли Рей вместе со своим бойфрендом решили попробовать что-нибудь новое, и их выбор пал на метание топора. Влюблённые отправились в развлекательный центр в Нью-Йорке, однако никто даже предположить не мог, чем обернётся эта затея.

Девушка метнула топор, но, вместо того чтобы застрять в доске, он отскочил обратно. К счастью, Эйнсли успела среагировать и вовремя нагнулась. Иначе всё могло обернуться куда печальнее.

Видео со страшным моментом Эйнсли выложила в свой инстаграм, где оно набрало более 100 тыс. просмотров меньше чем за сутки. Сама счастливица призналась, что сначала она посмеялась над произошедшим, но когда увидела ролик, то ей было уже не до смеха.