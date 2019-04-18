Врачи чудом спасли рабочего, в голову которого после падения попал стальной прут

21-летний рабочий из Индии неудачно упал на стройке в котлован — причём настолько, что его голову проткнул насквозь кусок арматуры.

Санджая Бахе, 21-летнего жителя Индии, доставили в больницу прямо с куском арматуры в голове. Во время несчастного случая на строительной площадке стальной прут толщиной с палец воткнулся в правый висок мужчины, прошёл через мозг насквозь и вышел слева через лобную долю, сообщает The Sun.

Операция по удалению прута длилась полтора часа. Кровяное давление Санджая сильно упало, поэтому мужчине всё время переливали кровь. Команде врачей под руководством доктора Прамода Гири удалось извлечь арматуру, не задев другие отделы головного мозга. Стержень проходил всего в миллиметре от венозного синуса мозга.

После такой операции высок риск развития осложнений — например менингита. Но сейчас пациент чувствует себя хорошо, а врачи делают всё возможное, чтобы он как можно скорее пошёл на поправку.