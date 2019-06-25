Рабочий пять лет страдал мигренью, не подозревая, что это из-за щепок в мозгу

Когда мужчина обратился в больницу с мигренью и опухшим веком, то никак не ожидал услышать, что его состояние вызвано кусочками дерева, которые находятся в его голове.

41-летний житель Китая по имени Чжоу рассказал врачам, что впервые почувствовал недомогание два месяца назад. Когда боль уже невозможно было терпеть, он всё-таки обратился за медицинской помощью. Компьютерная томография показала, что в его голове находится несколько кусочков дерева общей длиной 11 см, сообщает Oddity Central.

У Чжоу спросили, как такое могло произойти, и мужчина вспомнил о несчастном случае, который произошёл пять лет назад. Пациент рассказал врачам, что когда он работал в лесу, то случайно упал лицом на ветку, которая пронзила его правое веко. Мужчина самостоятельно вынул деревяшку и остановил кровотечение.

Поскольку зрение не пострадало, а денег на визит к врачу не было, Чжоу не стал обращаться в больницу. По словам пострадавшего, после происшествия он часто испытывал головную боль, но не придавал этому особого значения. Однако проблема оказалась куда серьёзнее, и кусочки ветки остались в его мозгу. Чжоу потребовалась срочная операция. Врачи извлекли инородные тела, некоторые из них находились в 5 мм от жизненно важных точек.